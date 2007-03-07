به گزارش خبرنگار مهر، کمدی رومانتیک "کیت و لئو‌پولد" ساخته سال 2001 آمریکاست. این فیلم را جیمز مانگلد کارگردانی کرد. فیلمنامه را خود او و استیون راجرز بر مبنای داستانی از راجرز نوشت. داستان درباره یک دوک است که از 1876 به زمان حال می‌آید و در نیویورک به زنی به نام کیت دل می‌بندد.

در این فیلم مگ رایان، هیو جکمن و لیو شرایبر نقش آفرینی می‌کنند و مدت آن 118 دقیقه است. "کیت و لئو‌پولد" در آمریکا 47 میلیون و در سطح بین‌المللی 28 میلیون دلار فروش داشت. جیمز مانگلد متولد سال 1963آمریکاست. "سنگین" (1995)، "کاپلند" (1997)، "دختر از هم گسیخته"‌ (1999)، "هویت" (2003) و Walk the line از دیگر فیلم‌های اوست. فیلم "کیت و لئو‌پولد" روز پنج‌شنبه 17 اسفند ماه ساعت 20:30 از شبکه سه روی آنتن می‌رود.

تکرار فیلم "پینوکیو" هم روز جمعه 18 اسفند ماه ساعت 10:45 از شبکه سه پخش می‌شود. "پینوکیو" را روبرتو بنینی در سال 2002 ساخت و خودش در نقش پینوکیو ظاهر شد. این فیلم تا حد زیادی به خط داستانی داستان کارلو کولودی نزدیک است. فیلمنامه را بنینی و وینچنز سرامی نوشتند. نیکولتا براسکی، کارلو جیوفری و کیم روسی استوارت از دیگر بازیگران فیلم 108 دقیقه‌ای هستند که محصول مشترک ایتالیا، فرانسه و آلمان است.

"پینوکیو" در سال 2003 نامزد شش جایزه تمشک طلایی از جمله بدترین فیلم، بدترین کارگردانی و بدترین بازیگر بود که بنینی برای بخش آخر برنده تمشک طلایی شد. روبرتو بنینی، بازیگر و فیلمساز 55 ساله ایتالیایی از اوایل دهه 1970 با بازی در مجموعه‌های تلویزیونی وارد حرفه نمایش شد. "قهوه و سیگار" (1986)، "زمین خورده قانون" (1986) و "شب روی زمین" (1991) از فیلم‌های مطرح بنینی در مقام بازیگر است. او در سال 1999 برای فیلم "زندگی زیباست" نامزد دریافت جوایز اسکار بهترین فیلم، بازیگر مرد و فیلمنامه غیراقتباسی بود که توانست جایزه بهترین بازیگر مرد را با خود به خانه ببرد.