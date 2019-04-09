شکستگی دیواره رودخانه قره سو/۱۲ روستا درگیر سیلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس هیوه چی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح سه شنبه حدود ۲۰ متر از دیواره رودخانه قره سو در روستای اسلام آباد شهرستان ترکمن فرو ریخت و هم اکنون ۱۰ الی ۱۲ روستا درگیر سیلاب های این رودخانه هستند.

وی با بیان اینکه این شکستگی به دلیل افزایش فشار آب رخ داد، افزود: حجم آبی که به سمت دشت ها سراریز شده زیاد است و در مسیر روستاها را تهدید می کند و اگر جلوی آن گرفته نشود، احتمال وارد شدن آب به شهر بندرترکمن هم وجود دارد.

هیوه چی گفت: صبح امروز به همه نیروها و نهادهایی که می توانند ما را در ترمیم دیواره رودخانه کمک کنند فراخوان داده ایم و ۳۰۰ نیرو هم به منطقه اعزام شده و تلاش می کنیم تا شب دیواره را ترمیم و سیلاب را مهار کنیم.

وی با بیان اینکه به دلیل فشار آب زیاد، این کار زمان بر است، خاطرنشان کرد: اگر موفق به مهار سیلاب و ترمیم دیواره رودخانه نشویم برای تخلیه منطقه اخطاریه ها لازم را خواهیم داد.