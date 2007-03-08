مدیر کل دفتر آزمون سازی و روانسنجی سازمان سنجش در گفتگو با مهر خبر داد : احتمال حذف 50 سوال آزمون کارشناسی ارشد / گزینش نهایی سوالات آزمون کارشناسی ارشد توسط اساتید مورد اعتماد نظام

دکتر اسدالله آسرایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به طور معمول هر ساله از هزار درس شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد که در کل معادل 25 هزار سئوال است 50 سئوال پس از بررسی و کار کارشناسی در کمیته های تخصصی سازمان سنجش حذف می شود.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود در آزمون کارشناسی ارشد 86 نیز همین مقدار سوال یا کمتر حذف شود و کلید نهایی سوالات ساخته و در اواخر فروردین ماه 86 به خدمات ماشینی ارائه شود تا کارنامه اردیبهشت ماه در اختیار داوطلبان قرار گیرد.

آسرایی حذف سوال در آزمون ها را به دلیل برخی اشکالات در طراحی اجتناب ناپذیر دانست و گفت: سوالات در صورت ناهمخوانی با پاسخ های آن و وجود دو گزینه مشابه از نظر ظاهری و مفهومی حذف می شوند.

مدیر کل آزمون سازی سازمان سنجش اضافه کرد : البته در صورتی که داوطلبان تیزهوش به یک سوال بسیار دشوار و پیچیده پاسخ درست بدهند برای آنها سئوال با تأثیر مثبت و برای سایر داوطلبان حذف می شود.

آسرایی اظهار داشت: سوالات آزمون کارشناسی ارشد 86 با همکاری 4 هزار و 700 عضو هیات علمی دانشگاه از سراسر کشور طراحی شد و در پایان برخی از این اعضای هیات علمی که مورد اطمینان نظام هستند، برای انتخاب و گزینش سوالات نهایی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: سوالات پس از این مرحله در گروه روانسنجی سازمان سنجش بررسی می شود و تصحیح نهایی از نظر چیدمان و درجه دشواری و آسانی سوال صورت می گیرد.