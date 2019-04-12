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۲۳ فروردین ۱۳۹۸، ۱۳:۳۲

فرماندار ابوموسی:

لزوم سرمایه گذاری در حوزه گردشگری/ابوموسی ظرفیت های بکری دارد

لزوم سرمایه گذاری در حوزه گردشگری/ابوموسی ظرفیت های بکری دارد

ابوموسی - فرماندار ابوموسی با تاکید بر ظرفیت های بکر گردشگری در ابوموسی بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پوربابایی با اشاره به نامگذاری سال مقام معظم رهبری به نام رونق تولید، اظهار داشت: ما برنامه بسیار خوبی در جهت رونق شهرستان ابوموسی داریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان ابوموسی ضمن استقبال از سرمایه گذاران جهت رونق تولید در ابوموسی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان پرداخت.

پوربابایی با توجه به پتانسیل پرورش ماهی در قفس در ابوموسی، افزود: امروزه پرورش ماهی در قفس مورد توجه پژوهشگران و محققین جامعه و هم پرورش دهندگان است که این شرایط در جزیره ابوموسی وجود دارد و برای سرمایه گذاران هم مقرون به صرفه است که می‌توانند با افزایش تولید حتی صادرات نیز انجام دهند و سرمایه گذاری در این زمینه بسیار سودآور است.

وی با اشاره به ظرفیت بازارهای هفتگی و دوره‌ای در ابوموسی، اظهار داشت: در سال گذشته به این سبک بازار در جزیره راه اندازی کردیم ولی باید این برنامه گسترش و تنوع پیدا کند و مردم می‌توانند محصولات تولیدی و کشاورزی و دریایی خود را بدون واسطه دلال در بازار عرضه نمایند و قطعاً با گسترش این بازارها رونق اقتصادی در خانواده و شهروندان ابوموسی ایجاد خواهد شد و حتی موجب کاهش بیکاری فصلی نیز می‌شود.

فرماندار ابوموسی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد گردشگری دریایی و ایستگاه‌های تفریحات آبی در ابوموسی وجود دارد از سرمایه گذاران در این حوزه دعوت بعمل آورد و گفت: بهره گیری و سرمایه گذاری در این دریایی زیبا و بکر باعث توسعه صنعت گردشگری دریایی ابوموسی می‌شود و حتی باعث نشاط و شادی و آرامش و اشتغال شهروندان ابوموسی نیز خواهد شد.

پوربابایی در پایان به ظرفیت دریای بکر و ساحل زیبا ابوموسی نیز اشاره کرد و خاطر نشان کرد: زمینه بسیار مناسبی برای گردشگری دریایی در ابوموسی وجود دارد و ما از کسانی که قصد سرمایه گذاری در شهرستان ابوموسی دارند و همچنین در خصوص تردد رایگان سرمایه گذاران و گردشگران و بازدید از جزیره ابوموسی استقبال و حمایت ویژه می‌کنیم.

کد مطلب 4588493

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