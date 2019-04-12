لزوم سرمایه گذاری در حوزه گردشگری/ابوموسی ظرفیت های بکری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پوربابایی با اشاره به نامگذاری سال مقام معظم رهبری به نام رونق تولید، اظهار داشت: ما برنامه بسیار خوبی در جهت رونق شهرستان ابوموسی داریم.

نماینده عالی دولت در شهرستان ابوموسی ضمن استقبال از سرمایه گذاران جهت رونق تولید در ابوموسی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان پرداخت.

پوربابایی با توجه به پتانسیل پرورش ماهی در قفس در ابوموسی، افزود: امروزه پرورش ماهی در قفس مورد توجه پژوهشگران و محققین جامعه و هم پرورش دهندگان است که این شرایط در جزیره ابوموسی وجود دارد و برای سرمایه گذاران هم مقرون به صرفه است که می‌توانند با افزایش تولید حتی صادرات نیز انجام دهند و سرمایه گذاری در این زمینه بسیار سودآور است.

وی با اشاره به ظرفیت بازارهای هفتگی و دوره‌ای در ابوموسی، اظهار داشت: در سال گذشته به این سبک بازار در جزیره راه اندازی کردیم ولی باید این برنامه گسترش و تنوع پیدا کند و مردم می‌توانند محصولات تولیدی و کشاورزی و دریایی خود را بدون واسطه دلال در بازار عرضه نمایند و قطعاً با گسترش این بازارها رونق اقتصادی در خانواده و شهروندان ابوموسی ایجاد خواهد شد و حتی موجب کاهش بیکاری فصلی نیز می‌شود.

فرماندار ابوموسی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد گردشگری دریایی و ایستگاه‌های تفریحات آبی در ابوموسی وجود دارد از سرمایه گذاران در این حوزه دعوت بعمل آورد و گفت: بهره گیری و سرمایه گذاری در این دریایی زیبا و بکر باعث توسعه صنعت گردشگری دریایی ابوموسی می‌شود و حتی باعث نشاط و شادی و آرامش و اشتغال شهروندان ابوموسی نیز خواهد شد.

پوربابایی در پایان به ظرفیت دریای بکر و ساحل زیبا ابوموسی نیز اشاره کرد و خاطر نشان کرد: زمینه بسیار مناسبی برای گردشگری دریایی در ابوموسی وجود دارد و ما از کسانی که قصد سرمایه گذاری در شهرستان ابوموسی دارند و همچنین در خصوص تردد رایگان سرمایه گذاران و گردشگران و بازدید از جزیره ابوموسی استقبال و حمایت ویژه می‌کنیم.