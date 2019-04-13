امنیت و اقتدار کشور نیازمند افزایش نیروهای دفاعی است

سرتیپ ابراهیم گلگلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای افزایش امنیت و اقتدار کشور بیش از این به نیروهای دفاعی نیازمند هستیم و هرچه در این زمینه سرمایه گذاری شود امنیت بیشتری نیز خواهیم داشت.

گلگلی افزود: آمریکا با تروریست خواندن سپاه نشان داد که در خیلی از زمینه‌ها ضعف دارد و همین امر موجب عصبانیت و ناتوانی آنان شده است.

وی ادامه داد: ناتوانی دشمنان نظام و انقلاب بر کسی پوشیده نیست و همگان می‌دانند که سخنان آمریکا نشان از بی ثباتی دارد.

فرمانده ارتش خراسان شمالی تصریح کرد: پیروزی انقلاب اسلامی زبان زد خاص عام شده و دشمنان می‌دانند که انقلاب اسلامی دارای رهبری فرزانه است که به ملت خود آموخته که در تمام عرصه‌ها با وحدت خود اجازه ندهند دشمنان به خاک این مرز و بوم تجاوز کنند.

گلگلی با اشاره به بحران اخیر کشور گفت: ارتش در تمام حوادثی که در کشور رخ می‌دهد حضور پررنگی داشته و در حادثه سیل اخیر که در کشور رخ داد کمک رسانی‌های بسیاری انجام داده و در حال حاضر نیز بخشی از نیروها به استان گلستان اعزام شده‌اند.

وی درباره برنامه‌های روز ارتش گفت: برنامه‌های متنوع فرهنگی به این مناسبت در استان برگزار می‌شود که رژه نیروهای مسلح، محفل انس با قرآن، دیدار با خانواده‌های شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی از جمله این برنامه‌ها است.