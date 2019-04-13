به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «فرمول یک» که پخش خود را در ساعات ابتدایی سال ۹۸ با معرفی نرگس کلباسی به عنوان چهره مردمی برتر سال ۹۷ به پایان رساند، از امروز شنبه ۲۴ فروردین مجدد روی آنتن می‌رود.

ساعت پخش برنامه حوالی ۱۸ عصر خواهد بود و ضیا در نخستین روز میزبان حسین آخانی سنجانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و محقق زیست شناسی است تا با او درباره بروز سیل در ایران گفتگو کند.

ضیا خود نیز در ایام عید دو بار به هموطنان سیل زده سر زد و بار اول به گلستان رفت و در روزهای گذشته نیز در خوزستان در کنار مردم بود.

«فرمول یک» تا ابتدای ماه مبارک رمضان با دکور و رویکرد قبلی روی آنتن می‌رود و سری جدید آن با رویکرد جدید از عید فطر آغاز خواهد شد.