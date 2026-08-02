امجد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأثیر بارش‌های مناسب سال جاری بر وضعیت زیستگاه‌های طبیعی استان، اظهار کرد: پس از بارش برف در ماه‌های پایانی سال گذشته و تداوم بارندگی‌ها در فصل بهار، استان زنجان در شمار استان‌های نسبتاً پربارش کشور قرار گرفت و این شرایط، حیات دوباره‌ای به زیستگاه‌های طبیعی بخشید.

وی افزود: بارش‌های منظم موجب تقویت پوشش گیاهی، افزایش منابع آب طبیعی و بهبود شرایط زیستی گونه‌های جانوری شد و خوشبختانه امسال حیات وحش استان بدون تنش و در شرایط مطلوب از فصل بهار و زادآوری عبور کرده است.

باقری با اشاره به بارش‌های مطلوب سال آبی جاری، گفت: شرایط زیستگاه‌های طبیعی استان برای گونه‌های جانوری و گیاهی مناسب است و در حال حاضر هیچ‌گونه بحران تأمین آب و علوفه برای حیات وحش استان وجود ندارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه تاکنون هیچ بحران جدی در زمینه تأمین آب و علوفه حیات وحش گزارش نشده است، گفت: پایش‌های مستمر محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست نشان می‌دهد شرایط زیستگاه‌های استان مطلوب بوده و پیش‌بینی می‌شود در ادامه فصل تابستان نیز مشکل خاصی از این بابت ایجاد نشود.

نزدیک به ۲۲ درصد مساحت زنجان تحت حفاظت محیط زیست است

باقری با تشریح وسعت مناطق تحت حفاظت استان اظهار کرد: در مجموع ۲۹۸ هزار و ۹۰۹ هکتار، معادل ۱۳.۷ درصد از مساحت استان، در قالب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

وی افزود: منطقه حفاظت‌شده سرخ‌آباد با ۱۲۲ هزار و ۶۱۸ هکتار، منطقه حفاظت‌شده انگوران با ۹۲ هزار و ۲۹۷ هکتار، منطقه حفاظت‌شده فیل‌خاصه با ۵۴ هزار و ۱۶۱ هکتار شامل ۳۴ هزار و ۶۹۰ هکتار بخش دشتی و ۱۹ هزار و ۴۷۱ هکتار بخش کوهستانی و همچنین پناهگاه حیات وحش انگوران با ۲۹ هزار و ۸۳۳ هکتار، مهم‌ترین مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، استان دارای سه منطقه شکار ممنوع شامل فیل‌خاصه با ۴۵ هزار و ۲۴۱ هکتار، خرمن‌سر طارم با ۷۷ هزار و ۸۸۵ هکتار و خراسانلو ابهر با ۷۰ هزار و ۱۵۷ هکتار است که در مجموع ۱۹۳ هزار و ۲۸۳ هکتار، معادل حدود هشت درصد از مساحت استان را در بر می‌گیرند.

باقری تصریح کرد: مجموع مناطق تحت مدیریت و مناطق شکار ممنوع استان به بیش از ۴۹۲ هزار هکتار می‌رسد که حدود ۲۱.۸ درصد از کل وسعت استان زنجان را شامل می‌شود؛ ظرفیتی ارزشمند که نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی استان دارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به گونه‌های شاخص جانوری استان گفت: آهو در مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیل‌خاصه، قوچ و میش ارمنی با نژاد خالص در منطقه حفاظت‌شده و پناهگاه حیات وحش انگوران و گونه کل و بز در منطقه شکار ممنوع خرمن‌سر طارم زیست می‌کنند.

وی افزود: پلنگ نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌های گوشتخوار استان، در ارتفاعات و مناطق کوهستانی سرخ‌آباد، فیل‌خاصه و خرمن‌سر طارم حضور دارد و این مناطق از مهم‌ترین زیستگاه‌های این گونه ارزشمند در استان به شمار می‌روند.

جمعیت گونه‌های شاخص در وضعیت مناسب قرار دارد

باقری با اشاره به نتایج آخرین سرشماری حیات وحش اظهار کرد: بر اساس سرشماری مهرماه سال ۱۴۰۴، جمعیت آهو در مناطق حفاظت‌شده سرخ‌آباد و فیل‌خاصه به یک هزار و ۲۰۶ رأس رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین طبق سرشماری زمستان ۱۴۰۴، جمعیت قوچ و میش ارمنی در پناهگاه حیات وحش انگوران یک هزار و ۶۲۷ رأس و جمعیت کل و بز در منطقه شکار ممنوع خرمن‌سر طارم نیز یک هزار و ۹۶ رأس برآورد شده است که نشان‌دهنده وضعیت مناسب این گونه‌ها در زیستگاه‌های استان است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به پایان فصل زادآوری حیات وحش گفت: بارندگی‌های مناسب و وفور پوشش گیاهی موجب شد گونه‌های جانوری در آرامش کامل فصل زادآوری را سپری کنند.

وی افزود: در این مدت همکاری کشاورزان، دامداران، ساکنان جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و دوستداران محیط زیست با محیط‌بانان بسیار ارزشمند بود و همین همراهی موجب شد امنیت زیستگاه‌ها در حساس‌ترین فصل زندگی حیات وحش حفظ شود.

تیمار ۷۰ پرنده آسیب‌دیده و رهاسازی دوباره در طبیعت

باقری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امداد و نجات حیات وحش گفت: طی سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ قطعه پرنده آسیب‌دیده توسط دوستداران محیط زیست به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شد.

وی افزود: بخش عمده این پرندگان پس از طی مراحل درمان، تیمار و بازپروری دوباره به طبیعت بازگردانده شدند و در روزهای آینده نیز تعدادی از پرندگان شکاری که روند درمان و توان‌بخشی آنها به پایان رسیده است، در زیستگاه‌های طبیعی استان رهاسازی خواهند شد.

نگرانی اصلی محیط زیست در تابستان؛ خطر آتش‌سوزی مراتع

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه امسال از نظر تأمین آب مشکلی برای حیات وحش وجود ندارد، گفت: تنها دغدغه جدی در ماه‌های مرداد و شهریور، احتمال وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی است.

وی افزود: به دلیل بارش‌های مناسب، پوشش گیاهی مراتع و زیستگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته انبوه‌تر شده و در صورت هرگونه بی‌احتیاطی، احتمال گسترش آتش‌سوزی وجود دارد.

باقری از طبیعت‌گردان، دامداران، کشاورزان و ساکنان مناطق مجاور زیستگاه‌های طبیعی خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز حریق جلوگیری کنند و اظهار کرد: تمامی تیم‌های واکنش سریع محیط زیست در استان و شهرستان‌ها، به ویژه در مناطق تحت مدیریت، در آماده‌باش کامل قرار دارند و در صورت وقوع هرگونه آتش‌سوزی، عملیات اطفای حریق در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به وضعیت حریق در سال جاری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون تنها سه مورد آتش‌سوزی جزئی در مناطق تحت مدیریت استان رخ داده که با حضور به‌موقع محیط‌بانان مهار شده و خسارت قابل توجهی به زیستگاه‌های طبیعی وارد نشده است.