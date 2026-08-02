صداهای انفجار در شمال و جنوب اصفهان ناشی از امحای مهمات است

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شنیده شدن صداهای انفجار در برخی مناطق کلان‌شهر اصفهان در روز جاری اظهار کرد: این صداها ناشی از اجرای عملیات کنترل‌شده برای انهدام مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان است.

وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: برنامه معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده مرتبط با جنگ رمضان، از ساعت ۹ صبح امروز آغاز شده و تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره گستره جغرافیایی این عملیات تصریح کرد: عملیات انهدام در دو محور شمال اصفهان و همچنین جنوب اصفهان، شامل مناطق بهارستان و محدوده کوه صفه در حال انجام است.

شیشه فروش با تأکید بر آرامش خاطر شهروندان خاطرنشان کرد: تمامی صداهای شنیده‌شده صرفاً مربوط به فرایند معدوم‌سازی این مهمات است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای عموم مردم وجود ندارد.