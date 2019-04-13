تیراندازی پلیس با مهاجمان در نزدیکی سفارت اوکراین در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک لحظاتی پیش اعلام کرد که تیراندازی در نزدیکی سفارت اوکراین در لندن روی داده است.
بر اساس اعلام این رسانه، پلیس انگلیس خود را به منطقه «هلند پارک» (Holland Park) واقع در لندن رسانده اند.
به گزارش دِیلی استار، شاهدان عینی در این باره اعلام کردند که صدای شلیک ۱۰ گلوله را شنیده اند.
برخی شاهدان عینی مکان تیراندازی را در نزدیکی ۲ سفارتخانه اوکراین و کامرون دانسته اند.
گزارشها در این خصوص حاکیست، پلیس نیز به تیراندازی متقابل با افراد مسلح مبادرت ورزیده است.
تا کنون اطلاعات بیشتری درباره خسارتها و یا تلفات این حادثه منتشر نشده است.
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