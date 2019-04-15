نوری بیلگه جیلان رییس هیات داوران جشنواره شانگهای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نوری بیلگه جیلان فیلمساز مشهور اهل ترکیه که نخل طلای جشنواره کن را در سال ۲۰۱۴ دریافت کرد به عنوان رئیس هیأت داوران جشنواره فیلم شانگهای ۲۰۱۹ انتخاب شد.

این جشنواره امروز دوشنبه اعلام کرد این فیلمساز مشهور را برای انتخاب برندگان جام‌های زرین امسال برگزیده است و دیگر اعضای داوری را نیز به زودی معرفی می‌کند.

جیلان که به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی سینمای ترکیه شناخته می‌شود برای آثارش با تحسین بسیار روبه رو شده است. سکوت و چیستی وجود درونمایه اصلی کارهای وی است.

از جدیدترین فیلم‌های وی «درخت گلابی وحشی» است که سال پیش در بخش رقابتی کن رونمایی شد. این فیلم داستان ترکیه معاصر را روایت می‌کند و فلسفه، دین، سیاست و مسائل اخلاقی از ویژگی‌های بارز آن است.

جشنواره فیلم شانگهای سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و پیشتر چهره‌هایی چون دنی بویل، لوک بسون، وانگ کاروای، بری لوینستون، تام هوپر و جان وو ریاست داوری آن را برعهده داشتند.

امسال بیست و دومین دوره جشنواره شانگهای از ۱۵ تا ۲۴ ژوئن (۲۵ خرداد تا ۳ تیر) در مرکز تجاری چین برگزار می‌شود.