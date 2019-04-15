به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دفتر آیت الله العظمی مرحوم حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال حوادث سیل اخیر در برخی از استان‌های کشور و لزوم توجه همه اقشار و گروه‌ها که بحمد الله ملت عزیز و انقلابی ایران در این امتحان بزرگ سربلند بیرون آمده و برگ زرینی بر تاریخ افتخارات خود افزودند، آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی تأسیس دو باب مدرسه به نام حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها در استان لرستان را تقبل نموده است.

خداوند از همه مؤمنین به احسن وجه قبول فرماید.