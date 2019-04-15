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۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ۲۱:۳۲

با صدور اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

ساخت دو مدرسه در مناطق سیل‌زده توسط دفتر آیت الله فاضل لنکرانی

ساخت دو مدرسه در مناطق سیل‌زده توسط دفتر آیت الله فاضل لنکرانی

قم - دفتر آیت الله فاضل لنکرانی اعلام کرد که این مرکز دو مدرسه در مناطق سیل‌زده استان لرستان احداث خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دفتر آیت الله العظمی مرحوم حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال حوادث سیل اخیر در برخی از استان‌های کشور و لزوم توجه همه اقشار و گروه‌ها که بحمد الله ملت عزیز و انقلابی ایران در این امتحان بزرگ سربلند بیرون آمده و برگ زرینی بر تاریخ افتخارات خود افزودند، آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی تأسیس دو باب مدرسه به نام حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها در استان لرستان را تقبل نموده است.

خداوند از همه مؤمنین به احسن وجه قبول فرماید.

کد مطلب 4592013

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