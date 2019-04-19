۵۷ مدال ایرانی در ۲۱ دوره حضور/ رئیس جوان پرافتخارترین ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا از فردا شنبه جمعه به میزبانی امارات در ورزشگاه «شیخ الزاید» شهر فجیره آغاز می‌شود. حضور نفرات جوانی چون ریاحی فر، محمودی و ملک زاده و و نفراتی که سابقه کسب مدال در رده‌های سنی پایین‌تر را دارند چون نیک اقبال و فتحی پور در کنار با تجربه‌های چون نوری زاده، بریمانلو و البته جمالی باعث شده تیمی با ترکیب جوانی و تجربه راهی امارات شود.

این دوره از مسابقات اولین آزمون آرش میراسماعیلی به عنوان جوان‌ترین رئیس تاریخ جودو ایران است. رئیسی که خود در رقابتهای قهرمانی آسیا مبارزه کرده باید تلاش کند از دستاوردهای تاتامی فجیره برای ساختن تیمی منسجم و یکدست ر همه اوزان بهترین بهره را ببرد.

جودو ایران که در چند ساله گذشته فقط درمسابقات قهرمانی آسیا با تیمی کامل حضور پیدا کرده و در رقابتهای قهرمانی جهان و تورنمنت‌های معتبری چون گرندپری و گرنداسلم با دو، سه جودوکار به میدان رفته است.

اما تیم ملی کشورمان روی تاتامی آسیا جز در چند مورد، در سایر ادوار حضور موفقی نداشته و شاید بخشی از دلیل آن حضور قدرتهای جهانی جودو از جمله ژاپن، کره، مغولستان، ازبکستان، قزاقستان و در قاره کهن بوده، ولی عمده دلیل آن مشکلات داخلی جودو کشور بوده است که امید می‌رود با حضور میراسماعیلی و انسجام و همدلی خانواده بزرگ جودو از این پس شاهد رشد و شکوفایی جودو کشور باشیم.

در زیر نگاهی داریم به تاریخچه برگزاری رقابتهای جودو قهرمانی آسیا و شرایط حضور نمایندگان کشورمان در این رقابتها؛

میران پرمدال، میراسماعیلی پرافتخار

رقابتهای قهرمانی آسیا تاکنون ۲۶ دوره برگزار شده که در مجموع ۲۱ دوره حضور جودوکاران ایران در این رقابتها، نمایندگان ایران موفق به کسب ۵۷ مدال رنگارنگ از جمله ۱۲ مدال طلا، ۱۶ مدال نقره و ۳۰ مدال برنز شده‌اند.

سید محمود میران با ۱۲ سال حضور در اردوی تیم ملی و مبارزه در دو وزن با یک مدال طلا، سه نقره و هشت برنز به تنهایی ۱۲ مدال را کسب کرده و عنوان پرمدال ترین جودوکار را یدک می‌کشد. آرش میراسماعیلی با سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز به لحاظ کیفیت پرافتخارترین جودوکار ایران در مسابقات قهرمانی آسیا محسوب می‌شود.

محمدرضا رودکی با دو طلا و دو نقره و مسعود حاجی آخوندزاده با دو طلا، یک نقره و یک برنز عملکرد خوبی در رقابتهای قهرمانی آسیا داشته‌اند. زین العابدین حقانی، مرحوم ساریخانی، علی معلومات و جواد محجوب دیگر مدال‌های طلای کشورمان در این رقابتها را کسب کرده‌اند.

آغاز رقابتها از سال ۱۹۸۱

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا از سال ۱۹۸۱و در پنج وزن به میزبانی جاکارتای اندونزی شکل رسمی به خود گرفت که ژاپنی‌ها با کسب تمامی مدال‌های طلا زنگ قهرمانی را به صدا درآوردند. بیش از این سه دوره این رقابتها در سالهای ۱۹۶۶ (فیلیپین)، ۱۹۷۰ (تایوان) و ۱۹۷۴( کره‌جنوبی) به صورت محدود و تنها در بخش مردان برگزار شده بود.

هر چند در سالهای نخست برگزاری، این مسابقات نامنظم و تقریباً هر چند سال یکبار بود ولی از ابتدای دهه ۹۰ رقابتهای جودو قهرمانی آسیا به صورت سازمان یافته و هر سال (به غیر از سال‌های بازی‌های آسیایی) برگزار شده است.

اولین حضور، اولین مدال

تیم ملی ایران برای اولین بار به پنجمین دوره این مسابقات در سال ۱۹۸۴ و به میزبانی کویت اعزام شد که دو مدال برنز توسط ویسه و خان بابایی حاصل تلاش نمایندگان کشورمان در اوزان ۸۶ و وزن آزاد بود.

در مسابقات ۱۹۸۵ توکیو، رقابتها فقط در بخش بانوان برگزار شد. از بیست و شش دوره برگزاری این مسابقات تاکنون تیم ایران به غیر از سه دوره ابتدایی، در رقابتهای ۱۹۸۸ سوریه و ۱۹۹۷ فیلیپین حضور نداشته است. در رقابتهای ۱۹۹۵ دهلی نو که حکم انتخابی المپیک داشت تمامی نمایندگان کشورمان حذف شدند.

در مسابقات سال ۱۹۹۱ - اوزاکا دهقانی و زارعیان سرمربی پیشین تیم ملی دو مدال نقره برای ایران کسب کردند تا تیم ایران در مجموع رده‌بندی جایگاه ششم را کسب کند. در رقابتهای ۹۳ ماکائو خسرو دلیر یک و محمود میران دو مدال برنز کسب کردند و تیم ایران به همراه هنگ کنگ در مکان دهم ایستاد.

حقانی و میران اولین طلاها را کسب کردند

جودو ایران که آهسته آهسته نشانه‌های پیشرفت را به نمایش می‌گذاشت و در جمع بزرگان قاره برای خود جایی باز می‌کرد چهار سال بعد در یازدهمین دوره این مسابقات مزد تلاش خود را گرفت و سکوی سوم را بعد از چین و کره جنوبی کسب کرد. در رقابتهای ۱۹۹۶ ویتنام «زین العابدین حقانی» در وزن ۶۵ کیلوگرم اولین مدال طلای ایران در تاریخ مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کرد.

محمود میران هم که در اوج جوانی قرار داشت در همین مسابقات دو مدال دیگر کسب کرد. یک طلا در وزن آزاد و بک برنز در وزن ۹۵+ کیلوگرم. ضمن اینکه مرحوم کاظم ساریخانی هم یک مدال برنز در وزن ۷۱- کیلوگرم به دست آورد.

در رقابتهای ۱۹۹۹ چین آرش میراسماعیلی یک مدال طلا کسب کرد. کاظم ساریخانی و خسرو دلیر دو مدال نقره، میران و آخوندزاده دو مدال برنز برای تیم ملی ایران کسب کردند تا در رده‌بندی کلی عنوان پنجم نصیب تیم اعزامی ایران شود.

مرحوم ساریخانی با گهواره قهرمان شد

مرحوم ساریخانی که از چهار سال قبل روند رو به رشدی را آغاز کرده بود در مسابقات ۲۰۰۰ اوزاکا همه رقبا را مقهور فن ابتکاری و معروف «گهواره» کرد و قهرمان شد. محمود میران دو مدال نقره و برنز کسب کرد تا تیم ایران در جایگاه چهارم بعد از ژاپن، کره و چین قرار بگیرد.

در رقابتهای ۲۰۰۱ مغولستان، مسعود حاجی آخوندزاده و آرش میراسماعیلی دو مدال طلا، مهدی ذاکری و عباس فلاح (در دو وزن) سه مدال برنز کسب کردند و تیم ایران به جایگاه سوم خود بازگشت.

بعد از چند دوره درخشش، تیم ایران در مسابقات ۲۰۰۳ جیجو کره جنوبی با افت فاحش و تنها سه مدال برنز چاه خندق، میران و یوسف کریمیان تا مکان هشتم سقوط کرد.

در رقابتهای ۲۰۰۴ آلماتی قزاقستان، چاه خندق نقره گرفت و عباس فلاح هم دو مدال برنز در اوزان ۱۰۰ و آزاد کسب کرد تا همان مکان هشتم دوره قبل تکرار شود.

تاشکند ازبکستان در سال ۲۰۰۵ برای اولین نخستین بار میزبان جودوکاران قاره کهن بود که تیم ایران با تک مدال طلا محمدرضا رودکی، نقره آرش میراسماعیلی و برنز محمود میران در جایگاه چهارم قرار گرفت. در مسابقات ۲۰۰۷ کویت مسعود حاجی آخوندزاده به مدال طلا دست یافت. محمود میران و محمدرضا رودکی نقره گرفتند و آرش میراسماعیلی هم در جای سوم ایستاد و ایران نیز در رده بندی کلی جایگاه چهارمی خود را حفظ کرد.

اولین و تنها قهرمانی ایران در جیجو

اوج هنرنمایی جودوکاران ایران در مسابقات ۲۰۰۸ جیجو کره جنوبی بود. جایی که تیم ایران چند ماه قبل از بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن به ثبت بهترین نتیجه برای کسب سهمیه المپیک در اکثر اوزان نیاز داشت. این در حالی بود که محمد درخشان بعد از نزدیک به ۱۲ سال، سکان هدایت فدراسیون را به سید عبدالجلیل رضوی سپرده بود و قبل اعزام هم تیم در داخل اردو حواشی فراوانی داشت.

حضور شش عضو تیم ایران در فینال اوزان هشتگانه باعث تعجب کارشناسان جودو شد. دو مدال طلا توسط میراسماعیلی و علی معلومات، چهار مدال نقره آخوندزاده، ملک‌محمدی، رودکی و میران و تک برنز حسین قمی باعث شد تیم ایران در بخش مردان قهرمان آسیا شده و در هفت وزن جواز حضور در المپیک را کسب کند.

خداحافظی ستاره‌ها

بیستمین دوره با افت فاحش جودو ایران همراه بود. بعد از آن کسب عنوان قهرمانی در جیجو و حضور ایران در المپیک پکن، برخی ستاره‌های جودو ایران خواسته یا ناخواسته از تیم ملی دور مانند و با آغاز حاشیه‌های سریالی، تیم ایران دوباره افت فاحشی داشت و با تک مدال برنز احسان رجبی در رقابتهای ۲۰۰۹ چین تایپه تا مکان نهم سقوط کرد. تیمی که با هدایت محمود میران، غیبت نامدارانی چون آخوندزاده، میران، رودکی، ملک محمدی، سرلک و حضور چند جوان جویای نام راهی تایوان شده بود.

بیست و یکمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در اولین ماه سال ۹۰ به میزبانی امارات در ابوظبی برگزار شد که تیم ایران با دو برنز معلومات و قاسمی نژاد در جای پنجم ایستاد.

ر ودکی دوباره طلا و عنوان سومی

تیم ملی ایران هشتم اردیبهشت ماه ۹۱ راهی بیست و دومین دوره این مسابقات در ازبکستان شد و با تک مدال طلای محمدرضا رودکی، نقره جواد محجوب و برنز امیرقاسمی نژاد بعد از کره و ژاپن روی سکوی سوم ایستاد. سال ۹۲ تیم ملی جودو راهی بانکوک شد تا در بیست و سومین دوره این رقابتها شرکت کند. تیمی که با طلای جواد محجوب و برنز امیر قاسمی نژاد به کار خود پایان داد.

حاصل تلاش تیم ملی ایران در بیست و چهارمین دوره این رقابتها که سال ۲۰۱۵ به میزبانی کویت برگزار شد تک نشان برنز سعید ملایی بود. تیمی که با ترکیبی از جوانی و تجربه راهی این رقابتها شده بود تقریباً دست خالی به تهران بازگشت.

بیست و پنجمین دوره این رقابتها اواخر فروردین ماه ۹۵ در تاشکند برگزار شد و تیم کشورمان توسط علیرضا خجسته به یک مدال نقره دست یافت و سعید ملایی هم برنز گرفت تا تیم ایران با عنوان پنجمی جواد محجوب سه سهمیه المپیک را برای خود تثبیت کند.

اولین میزبانی هنگ کنگ

هنگ کنگ که پیش از این میزبان رقابتهای نوجوانان و جوانان آسیا بوده، اولین میزبانی خود در رده بزرگسالان را خردادماه سال ۱۳۹۶ تجربه کرد. ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی با سه میزبانی بیشترین میزبانی را در ادوار گذشته داشته‌اند. فیلیپین، تایوان و کویت هر کدام با دو میزبانی در مکان‌های بعدی قرار داشتند. سوریه، اندونزی، ماکائو، هند، ویتنام، چین، مغولستان، امارات و تایلند هم هر کدام یک دوره میزبان مسابقات قهرمانی آسیا بوده‌اند.

تیم ایران با ترکیب رشنونژاد، خجسته، نوری زاده، بریمانلو، ملایی، نوری، ملک زاده، آقایی و آذرپیوند در این مسابقات به دیدار رقبای خود رفت و با برنز تیمی و دو نقره ملایی و رشنونژاد به کار خود پایان داد.