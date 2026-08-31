جریان مقاومت برخلاف خواست دشمن از منطقه حذف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شعبانعلی صالحی‌نسب صبح دوشنبه در آیین اختتامیه بیست‌وششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خانواده‌ها و خواهران شاغل نیروی زمینی ارتش، با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، اظهار کرد: تقابل میان جبهه حق و جریان سلطه موضوع تازه‌ای نیست و در طول تاریخ، قدرت‌های متکی بر امکانات مادی و نظامی تلاش کرده‌اند سرنوشت ملت‌ها را مطابق خواست خود رقم بزنند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا افزود: در نگاه قرآن، سرنوشت نهایی از آن صالحان و جریان حق است و در روایات نیز برای ایرانیان در همراهی با این جریان جایگاه ویژه‌ای بیان شده است.

وی با بیان اینکه قدرت نظامی به‌تنهایی تعیین‌کننده نتیجه نهایی یک نبرد نیست، ادامه داد: درگیری‌های اخیر برای کشور بدون هزینه نبود و بخش‌هایی از زیرساخت‌ها آسیب دید و جمعی از فرماندهان و مردم به شهادت رسیدند، اما باید میان «تحمل خسارت» و «شکست در جنگ» تفاوت قائل شد.

حجت‌الاسلام صالحی‌نسب گفت: دشمن پیش از این درگیری‌ها اهدافی را برای خود ترسیم کرده بود که از جمله آنها تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، ایجاد ناآرامی داخلی، پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و تضعیف محور مقاومت بود؛ با این حال، نتیجه‌ای که در میدان به دست آمد با اهداف اعلام‌شده آنان فاصله داشت.

وی تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد و جریان مقاومت نیز برخلاف خواست دشمن، از صحنه منطقه حذف نشده است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در ادامه، عرصه رسانه و افکار عمومی را مرحله دیگری از رویارویی با دشمن دانست و اظهار کرد: وقتی یک طرف در میدان نظامی به نتیجه مورد نظر خود نمی‌رسد، ممکن است تلاش کند با استفاده از رسانه و عملیات شناختی، برداشت افکار عمومی از نتیجه نبرد را تغییر دهد.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند روایتی از پیروزی برای مخاطبان خود بسازد؛ بنابراین جامعه نباید صرفاً تحولات نظامی را دنبال کند، بلکه باید نسبت به نحوه بازنمایی این تحولات نیز هوشیار باشد.

حجت‌الاسلام صالحی‌نسب با تأکید بر نقش انسجام داخلی در عبور از شرایط دشوار، عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پرهیز از دوقطبی‌سازی و تشدید اختلافات هستیم. اختلاف سلیقه طبیعی است، اما تبدیل اختلافات به شکاف اجتماعی می‌تواند ظرفیت کشور را در برابر تهدیدهای خارجی کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: مواضعی که به ایجاد یأس، چنددستگی و القای ضعف در جامعه منجر شود، نباید مورد استفاده قرار گیرد و همه جریان‌ها باید در چارچوب تدابیر رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام کشور را در اولویت قرار دهند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش قرآن در تقویت بنیان خانواده پرداخت و گفت: فعالیت قرآنی صرفاً یک برنامه فرهنگی یا مسابقه‌ای نیست، بلکه می‌تواند به تقویت هویت دینی و افزایش مصونیت نسل جوان در برابر آسیب‌های فرهنگی کمک کند.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های مشاهده‌شده در میان تعدادی از نوجوانان در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی، افزود: ضعف ارتباط با مسائل معنوی، ناآشنایی با احکام و قرار گرفتن در معرض برخی آسیب‌های اجتماعی و محتوای فرهنگی نامناسب، از جمله مسائلی است که ضرورت توجه بیشتر خانواده‌ها به تربیت دینی فرزندان را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام صالحی‌نسب ادامه داد: توسعه فعالیت‌های قرآنی در خانواده‌ها باید به یک حرکت مستمر و شبکه‌ای تبدیل شود و مسابقات قرآن نیز می‌تواند یکی از حلقه‌های این زنجیره باشد.

وی با اشاره به آمار حافظان قرآن در خانواده‌های ارتش گفت: اکنون حدود ۲۱ هزار نفر از خانواده‌های ارتش، حفظ یک تا ۳۰ جزء قرآن کریم را در سامانه مربوط ثبت کرده‌اند و هدف‌گذاری ارتش، افزایش این تعداد تا ۶۴ هزار حافظ قرآن است.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش در پایان تأکید کرد: رسیدن به این هدف نیازمند استمرار برنامه‌ها، مشارکت خانواده‌ها و تقویت شبکه قرآنی در ارتش است و می‌تواند سهم نیروهای مسلح را در تحقق برنامه‌های کلان قرآنی کشور افزایش دهد.