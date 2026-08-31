ثبت ۱۲۹ اثر جدید و ساماندهی ۴۵۰۰ شیء تاریخی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق زارع با تشریح اقدامات یک سال گذشته معاونت میراثفرهنگی فارس گفت: این گزارش در سه حوزه کلیدی حفاظت و مرمت، ثبت و حریم و موزهها و اموال منقول تدوین شده و نشاندهنده گامهای این معاونت در راستای حفاظت از میراث مادی و معنوی استان است.
معاون میراثفرهنگی فارس با اشاره به وضعیت حفاظت و مرمت بناها و بافتهای تاریخی استان افزود: فارس در حال حاضر میزبان ۵۸ کارگاه فعال مرمتی است که با تلاش مضاعف در حال باززندهسازی هویت تاریخی و بصری آثار هستند.
وی ادامه داد: در همین راستا، باززندهسازی بازار تاریخی وکیل شیراز، سراهای پیرامونی و سایر بازارهای تاریخی به عنوان اولویتهای اصلی دنبال شده است.
زارع بیان کرد: پس از اتمام عملیات مرمت کامل بام در سرای گمرک، اقدامات مرمتی و بازسازی در نقاط حساس دیگری از جمله سرای احمدی، بازار وکیل شمالی، بازار نو، بازار حاجی، سرای فیل، سرای روغنی و اردوبازار پیش رفته و در حال حاضر عملیات مرمت در بازار وکیل جنوبی نیز با دقت در حال اجرا است.
احیای ۷۰ بنای تاریخی با سرمایهگذاری بخش خصوصی
معاون میراثفرهنگی فارس با اشاره به نقش بخش خصوصی در احیای بافت تاریخی شیراز گفت: طی سال گذشته بیش از ۷۰ بنای تاریخی تحت تملک و بازسازی سرمایهگذاران قرار گرفت تا این بناها به اقامتگاهها و هتلهای سنتی تبدیل شوند.
وی افزود: تمامی این اقدامات در یک روال قانونی و تخصصی انجام میشود؛ به این ترتیب که ابتدا طرح مرمت و احیای اثر توسط معاونت میراثفرهنگی استان بررسی و تصویب شده و پس از آن، مجوزهای لازم برای آغاز عملیات مرمت و احیا توسط شهرداری و بر اساس تأییدات معاونت میراثفرهنگی صادر میشود.
زارع گفت: مراحل بازسازی و مرمت نیز تحت نظارت کارشناسان فنی معاونت میراثفرهنگی اجرا میشود تا اصالت و هویت تاریخی بناها در کنار بهرهبرداری اقتصادی آنها حفظ شود.
تدوین ضوابط اختصاصی برای بافتهای تاریخی فارس
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مدیریت پایدار میراث شهری و روستایی استان اظهار کرد: مطالعات جامع برای تهیه ضوابط اختصاصی و احیای بافتهای تاریخی به صورت مستمر دنبال شده است.
معاون میراثفرهنگی فارس افزود: این مطالعات چهار بافت تاریخی شهری در جویم، جهرم، فسا و کازرون و سه بافت روستایی ارزشمند در دوسیران، کندازی و سرانجلک را دربرمیگیرد.
وی ادامه داد: مطالعات مربوط به تهیه ضوابط اختصاصی برای بافتهای تاریخی جهرم و جویم نیز با موفقیت به پایان رسیده و در شهریورماه نهایی شده است که این دستاورد گامی بنیادین برای حفاظت نظاممند و مدیریت بهینه بافتهای تاریخی استان محسوب میشود.
تهیه پرونده ثبت ملی برای ۱۲۹ اثر
زارع با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ثبت آثار و تعیین حریم گفت: طی سال گذشته پرونده ۱۲۹ مورد اثر شامل آثار منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس برای ثبت در فهرست آثار ملی تهیه شد.
وی افزود: عملیات تعیین حریم برای ۹ اثر نیز به طور کامل انجام شده و تهیه پروندههای تعیین حریم برای سه اثر دیگر در دست اقدام است تا امنیت محیطی و حفاظتی این آثار تضمین شود.
ساماندهی ۴۵۰۰ شیء تاریخی در فارس
معاون میراثفرهنگی فارس درباره اقدامات انجام شده در حوزه موزهها و اموال منقول تاریخی نیز اظهار کرد: در این حوزه اقدامات گستردهای برای ساماندهی میراث مادی استان انجام شده است.
زارع گفت: در این بازه زمانی ۱۵۰ شیء تاریخی تحت حفاظت و مرمت قرار گرفت و در اقدامی جامع، چهار هزار و ۵۰۰ قلم شیء تاریخی و فرهنگی مستندسازی و ساماندهی شد.
وی ادامه داد: همچنین ۷۵۰ مورد از این آثار مورد ارزیابی و ارزشگذاری تخصصی قرار گرفت و اطلاعات یک هزار و ۲۰۰ قلم از اموال تاریخی و فرهنگی دولتی و خصوصی نیز در سامانه جام ثبت شد.
معاون میراثفرهنگی فارس افزود: صدور دو پروانه مجموعهداری و الحاق موزه مردمشناسی و موزه قبور تاریخی در یکی از روستاهای شهرهای جنوبی به شبکه موزههای فعال استان نیز از دیگر اقدامات این حوزه است که به غنای موزهداری فارس کمک خواهد کرد.
پاسخگویی به ۳۴۵۰ استعلام دستگاههای اجرایی
وی با اشاره به عملکرد معاونت میراثفرهنگی فارس در حوزه تعاملات اداری و پاسخگویی گفت: طی این مدت به سه هزار و ۴۵۰ مورد استعلام اداری دستگاههای اجرایی پاسخ داده شد تا مسیر توسعه شهری با رعایت استانداردهای میراثی دنبال شود.
زارع افزود: این عملکرد موجب کسب رتبه دوم استان در رده پاسخگویی به استعلامات شد و این موفقیت در ابلاغیه رسمی مربوطه مورد تقدیر قرار گرفت.
اجرای بیش از ۵۰ برنامه در هفته میراثفرهنگی
معاون میراثفرهنگی فارس در پایان با اشاره به فعالیتهای فرهنگی این معاونت در یک سال گذشته گفت: نقطه عطف فعالیتهای فرهنگی سال جاری، برگزاری هفته میراثفرهنگی از ۲۸ اردیبهشت تا سوم خرداد بود.
وی افزود: در این رویداد بیش از ۵۰ برنامه متنوع برگزار شد که فرصتی برای پیوند دوباره مردم با تاریخ و میراث فرهنگی استان فارس فراهم کرد.
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