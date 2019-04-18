دستور بررسی زوایای پنهان سیلاب در خوزستان صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشارنیا پیش از ظهر امروز پنجشنبه در دیدار اعضای شورای قضائی و قضات دادگستری خوزستان با رئیس قوه قضائیه در محل سالن امام رضا (ع) شرکت نفت اهواز با اشاره به اینکه استان خوزستان استان سرداران، جانبازان و مدافعان حرم است، اظهار کرد: از حضور رئیس قوه قضائیه در این شرایط حساس سیلاب در خوزستان تقدیر کرده و امیدوارم که این حضور نعمات الهی برای مردم رنج دیده و سیل زده خوزستان به ارمغان بیاورد.

وی با اشاره به درگیری بیش از ۲۷ روزه خوزستان با سیلاب و لزوم تغییر امکانات واکنشی به پیشگیری افزود: شاید اگر می‌توانستیم در امر پیشگیری بهتر عمل می‌کردیم به تبع شاهد چنین نتایج و مسائلی در استان نمی‌بودیم؛ بهتر بود که در این زمینه پیشگیری‌های لازم صورت می‌گرفت تا شاید بر اساس قصورات شاهد این موضوع نبودیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار صدور دستور وی برای بررسی و مورد توجه قرار دادن زوایای پنهان سیلاب در خوزستان شد و تصریح کرد: ۲۷ شهرستان با ۷۶ شهر در خوزستان، ۶۷ بخش، ۱۴۴ دهستان و سه هزار و ۹۹۹ روستا در خوزستان داریم که عمدتاً این خسارات متوجه روستاییان شده چون سیلاب‌ها برای عدم تهدید و خطرآفرینی برای شهر به سمت دشت‌ها سوق داده و جمعیت روستایی متأثر از خسارت‌های

افشارنیا با اشاره به اینکه بر اساس آخرین جمعیت سرشماری در سال ۹۵ جمعیت خوزستان ۴ میلیون و ۷۱۰ هزار نفر است، ادامه داد: هر کدام از مخازن سدها باید حداقل یک میلیارد مترمکعب جای خالی برای ذخیره آب در روزهای آینده داشته باشند که هم اکنون در تراز حداکثری مجاز قرار دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آبی، خاکی و جاذبه‌های گردشگری خوزستان عنوان کرد: تهدیداتی که بیشتر خوزستان را در معرض قرار داده تشدید تحرکات قومی و تجزیه طلب، پیگیری پروژه تغییر مذهب در استان و همچنین افزایش تحرکات نیروهای نظامی گروه‌های تروریستی از جمله داعش است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه ۴۰ هزار نفر از اهالی روستایی در محل زندگی خود مانده و روستا را ترک نکردند، خبر داد: در حال حاضر ۲۱ هزار نفر در اردوگاه‌ها اسکان داده شده‌اند؛ همچنین ۷۸ هزار نفر جمعیت تحت تأثیر سیلاب داریم.

افشارنیا با اشاره به لزوم فراهم شدن تمهیدات جابجایی مردم از اردوگاه‌ها به محل‌های ثابت به منظور پیشگیری از بروز بیماری‌ها و رعایت بیشتر بهداشت از ورود خسارت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سیلاب اخیر به تأسیسات، احشام و اراضی کشاورزی خوزستان خبر داد.

وی بیان کرد: پست قضائی چارت خوزستان یک هزار و ۲۷ نفر است ولی فقط ۵۶۹ نفر کارمند داریم که باعث افزایش فرسایش کارکنان این حوزه می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به وجود ۳۲ حوزه قضائی با هفت بخش و ۲۵ دادگاه در خوزستان گفت: چهار هزار و ۲۶۹ نفر در حوزه سازمانی دیده شده که یک هزار و ۵۳۸ نفر شاغل داریم و ۶۴ درصد بخش اداری بلاتصدی است.

افشارنیا با اشاره به وجود ۱۰ هزار و ۳۲۷ زندانی در زندان‌های خوزستان گفت: ۴۰ درصد متهمان در حوزه سرقت هستند که مقام اول جرایم را در کشور و به تبع خوزستان دارد؛ ۲۱ درصد متهمان را نیز حوزه مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه سه هزار و ۹۷۷ نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری و ۹۳۲ نفر مشمول اعطای مرخصی عید رئیس قوه قضائیه شدند، خبر داد: سرقت تعزیری، ضرب و جرح عمدی و تهدید از جمله جرایم اول استان خوزستان هستند.