مشکلات جوانان رفع شود/ لزوم ارتقای جایگاه کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق عاشوری در خطبههای امروز نماز جمعه سیراف اظهار داشت: از مهمترین ارکانهای پیشرفت هر کشور، «کارگران» هستند که با تلاش و کوشش خود چرخهای تولید کشور را در صنایع مختلف به حرکت در میآورند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل جایگاه این قشر زحمتکش از جامعه همواره ستودنی و حائز اهمیت است؛ جایگاهی که در فرهنگ و آموزههای دینی نیز از سوی اولیای دین به آن توجه خاص شده و به تبع آن، نظام اسلامی و رهبر فقید آن حضرت امام خمینی (ره) بر بزرگداشت و پاسداشت آن توجه داشته و آنرا ارج نهاده اند.
امام جمعه سیراف بیان کرد: حضرت امام خمینی (ره) درباره جایگاه قشر کارگر در نظام اسلامی میفرمایند: «دو قشر از ملت ستون فقرات کشور و انقلابند. یک قشر، قشر کارگر که با مجاهدات پیگیر خود، قبل از انقلاب با اعتصابات دامنه دار خود انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب هم آنها هستند که با کوشش خود و جهاد خود در راه اسلام این انقلاب را به پیش میبرند و من امیدوارم که کوشش آنها در پیشگاه مقدس خدای تبارک و تعالی مقبول باشد و سرفراز باشند.»
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز با شناختی که از جایگاه این قشر جامعه دارند، همواره بر جایگاه مهم آنان توجه و تأکید داشتهاند چنانکه میفرمایند: «هر کشوری هرچه رشد مادی و ثروت دارد، از سرانگشت کارگر دارد.
عاشوری افزود: کارگر است که ثروت را تولید میکند و رشد اقتصادی را به وجود میآورد. اگر کارگر نباشد، همه طراحان و برنامه ریزان و متفکران اقتصادی کارشان بیهوده خواهد ماند.
وی خواستار ارتقای جایگاه کار و کارگر با استفاده از آموزههای دینی و فرهنگی شد و گفت: ازجمله عواملی که میتواند کارگران را نسبت به کار خود و ارزش افزوده آن در جهت تولید هرچه بهتر هدایت و مصمم کند، تبیین جایگاه دینی و ارزشی آنان از منظر آموزههای اسلامی و دین مبین اسلام است.
امام جمعه سیراف افزود: نگاه اسلام به کارگر در نظام اسلامی با دیگر نظامهای غیر دینی تفاوت و مغایرت دارد و رویکردی فراتر از نگاه مادی و دنیایی به این قشر جامعه دارد. در نگاه اولیای الهی اسلام، جایگاه کارگر تا بدانجا است که پیامبر گرامی اسلام بر درستان زحمت کش او بوسه زده.
وی با اشاره به نقش کارگران در تحقق شعار «رونق تولید» اظهار داشت: مقام معظم رهبری در طی سالهای متوالی و باهدف توجه اذهان عمومی و نیز مسؤولین جامعه در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اجرایی به اهداف پیشه روی نظام اسلامی و نیز معضلات موجود، هر سال جدید را با نامگذاری خاص مشخص فرموده اند.
لزوم رفع مشکلات جوانان
شیخ محمد جمالی در نماز جمعه امروز اهل سنت کنگان با تاکید بر لزوم پاسداشت نعمتهای خدادادی، سلامتی را بهترین این نعمتها دانست و گفت: نباید از اعضا ی بدن خود در راههای ناصواب استفاده کنیم، اعضا و جوارح انسانها فردا در مقابل عملکرد ما و ظلم و ستم نسبت به آنها در درگاه عدل الهی مدعی ما خواهند شد.
وی در خطبه دوم نماز به لزوم تلاش در راستای فراهم شدن فضا، برای تحقق شعار رونق تولید در سال جدید اشاره کرد و اظهار داشت: بحرانها، چالشها، مشکلات و مسائل روزمره کشور نباید حرکت برای عملی کردن شعار رونق تولید را از مسیر اصلی دور کند.
وی انسجام داخلی و اقدام در راستای تقویت و توسعه انسجام ملی را به عنوان نکته مثبت در توان بسیج مردم معرفی کرد.
امام جمعه اهل سنت کنگان ضمن اشاره به ازدیاد روز افزون مشکلات مردم، اصرار بر تحمل فشار را موجب کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و فقر روزافزون دانست و بیان کرد: چالشهای اساسی مردم و کشور امروزه اوضاع نامناسب اقتصادی است.
وی انتخاب شعار رونق تولید را نشان از اشراف و واقف بودن مقام معظم رهبری و مسئولین کشور به وضعیت اقتصادی دانست و افزود: لازم است دولتمردان راهکارهای اجرایی را بررسی و با تعیین کارشناسان دلسوز و دست پاک و مدیران ریسک پذیر و بها دادن به جوانان، اجازه ندهند رونق تولید در حد شعار بالای سر برگ نامههای اداری بماند.
جمالی در ادامه خطبه دوم به مشکلات معیشتی جوانان متأهل جویای کار اشاره کرد و گفت: برای یک جوان متأهل فاقد سرپناه و شغل، زندگی جهنم است و استدعای من از مسئولین ذینفوذ و توانمند در جذب نیرو این است که افراد مذکور را در اولویت برای جذب قرار دهند.
وی عدم پذیرش قبول شدگان استخدامهای اخیر در شرکتها را به بهانه مردود شدن در مصاحبه و گزینش را غیر منطقی و غیر قابل قبول دانست و اظهار داشت با سرنوشت جوانان بومی بازی نکنید، سزاوار نیست کسانی که در آزمونهای استخدامی کتبی قبول شدهاند، در مصاحبه و گزینش رد شوند.
جمالی در ادامه به موضوع نشت گسترده گاز در سطح شهرستان، که بعضاً برای مردم عوارض داشته و نگرانیهایی را ایجاد کرده، از مسئولین ذیربط خواست، سریعاً اقدام عملی در جهت رفع دغدغه شهروندان به عمل آورند.
وی در پایان سخنان خود ضمن تجلیل از رشادتها و اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرا رسیدن ۲۹ فروردین را به عموم فرماندهان، مدیران، کادر، نیروی اداری، نیروهای نظامی و انتظامی ارتش جمهوری اسلامی تبریک گفت و از خدمات رسانی صادقانه، حیاتی و ماندگار ارتش به مردم سیل زده کشورمان تقدیر و تشکر کرد.
اطاعت از ولایت فقیه تمرین ولایت پذیری است
حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبههای این هفته آبدان اظهار داشت: خداوند در آیه ۳۵ سوره مائده میفرماید: تقوای الهی پیشه کنید و در جستجوی وسیلهای برای رسیدن به خدا باشید. امام علی در تفسیر این آیه میفرماید: منظور از وسیله ما اهل بیت هستیم. سعادت دنیا و آخرت انسان با آشنایی و پذیرش ولایت الهی در همه مراتب آن است.
وی افزود: رهبر انقلاب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن فرمودند که تلاوت قرآن مقدمه انس با قرآن فهم آن و عمل به آن است. یکی از گرفتاریهای امت اسلام عمل نکردن به آن است. تاکید رهبری به انس بیشتر با قرآن بود. و فرمود: دشمنیهای دشمن نفسهای آخر خود را میزند. تمسک به قرآن مایه قوت و عزت مسلمین خواهد بود.
امام جمعه موقت آبدان ادامه داد: چهارشنبه گذشته رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان ارتش فرمود: در بسیاری از کشورها نیروهای مسلح عنصر اقتدار ملتها نیستند، بلکه عنصر اقتدار دولتها هستند و برخی موقع برعلیه مردم عمل میکنند. امام در کشور ما نیروهای نظامی نگهبان ملت هستند.
پهلوزاده بیان کرد: وقتی ارتش میگوید ارتش فدای ملت، واقعاً عمل میکند. اگر ارتش و سپاه وارد مبارزه با داعش نمیشد، وضعیت منطقه معلوم نبود. دست برادری دادن ارتش و سپاه حرکتی زیبا پس از حرکت زشت امریکا بود.
وی بیان کرد: در هر انتظاری منتظر باید اموری انجام دهد. و در انتظار ظهور باید انسان خود را آماده ظهور نماید و اخلاق و زندگی خود را مانند آنچه کنیم که انتظار آن را داریم. کوفیان هم به امام نامه نوشتند ولی در زمان عمل جا زدند.
امام جمعه آبدان گفت: انسانهای ضعیف نمیتوانند در جنگ ارادههای حق علیه باطل پیروز شوند. امام صادق میفرماید: در زمان غیبت اینقدر غربال میشوید تا مؤمنین واقعی باقی بمانند. ظهور واقع نمیشود مگر اینکه از هم باز شناخته شوید و شقی و سعادتمند مشخص شود. اگر کسی بخواهد به دین خود در زمان غیبت عمل کند مانند جدا کردن خارهای سخت یک درخت خشک بیابان است.
پهلوزاده افزود: قبل از ظهور اطاعت از ولایت فقیه تمرین ولایت پذیری است. نیمه شعبان روز جهانی مستضعفین است و این از مبانی انقلاب اسلامی است. روز سربازان گمنام امام زمان هم هست که این روز را به این عزیزان تبریک میگوئیم.
امام جمعه موقت آبدان گفت: دوم اردیبهشت روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هیچ کسی نباید باعث تضعیف ارکان قدرت کشور خود شود.
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