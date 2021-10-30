حجتالاسلام محمود کارگر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش تاریخ انقلاب اسلامی به نوجوانان و حفظ راهی که آمدهایم برای به منصه ظهور رساندن مبانی انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست و این مهم با حضور نوجوانان در عرصه تمرین مسئولیت پذیری محقق خواهد شد.
وی اضافه کرد: هدف از مشارکت دادن نوجوانان، حرکت به سمت چشم اندازهای بیانیه گام دوم انقلاب و تربیت نوجوانی مانند نسل ۱۳ سالههای دفاع مقدس با رویکردی دانش بنیان در حوزههای مختلف است.
امام جمعه آبدان افزود: یکی از ویژگیهای دوران نوجوانی که مورد دقت اصحاب تعلیم و تربیت قرار دارد، مورد توجه قرار گرفتن فعالیت نوجوان و مدیریت اوقات فراغت است که میتواند باعث کاهش هیجانات کاذب فردی و کاهش آسیبهای اجتماعی بشود.
وی خاطرنشان کرد: در شهر آبدان علیرغم مشکلات فراوان در حوزه زیرساختهای فرهنگی و ورزشی، نهادها و گروههایی به صورت خودجوش به تربیت نوجوانان میپردازند که میتوان به عنوان الگوهایی موفق در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام کارگر بیان کرد: پایگاههای بسیج برادران و خواهران، مؤسسات قرآنی، گروه سرود شهدای گمنام، هیئت شاگردان شهدا، انجمن نقاشان، هیئتهای ورزشی مانند فوتبال و کونگ فو، گروههای جهادی مختلف و … در طول سال به صورت فصلی یا مستمر به پرورش نوجوانان و ایجاد جایگاه اجتماعی برای آنان مشغول هستند.
وی افزود: اگر جنگ را نوجوانان و جوانانی مانند شهید همت ۲۸ ساله مدیریت و فرماندهی کردند و شهیدی مانند احمدعلی نیری در اوج عرفان قرار گرفت به برکت پرورش در مکتب اسلام محمدی بوده است.
امام جمعه آبدان افزود: ستاد نماز جمعه آبدان با اعتماد به نوجوانان و جوانان در عرصه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد معاونت نوجوانان در این عرضه به ظهور و بروز پتانسیل آنها اقدام کرده است.
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