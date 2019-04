هیدروژلی با انعطاف ماهیچه انسان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ماهیچه‌های بدن انسان نرم و انعطاف پذیر هستند و می‌توانند در مقابل خستگی ناشی از هزاران حرکت تکراری مقاومت کنند.

در همین راستا محققان دانشگاهMIT هیدروژلی مصنوعی ابداع کرده‌اند که هنگام انجام حرکت‌های قدرتی شبیه ماهیچه انسان عمل می‌کند.

این هیدروژل به طور مکانیکی در حمام آب آموزش دید تا انعطاف پذیر و نرم شود.

به هر حال محققان در این پژوهش از هیدروژل های «پلی ونیل الکل» استفاده کردند که در محیط‌های آزمایشگاهی کاربرد دارد. همچنین از آن در ایمپلنت‌های پزشکی و پوشش‌های دارویی استفاده می‌کنند. محققان سعی داشتند ماده‌ای به قدرت ماهیچه انسان ابداع کنند که حاوی میزان کافی از آب باشد و به این ترتیب انعطاف پذیری ملزوم برای بدن انسان را در خود داشته باشد.

«شوانهی ژایو» یکی از استادیاران مهندسی مکانیکMIT و مؤلف ارشد این پژوهش می‌گوید: بیشتر بافت‌های موجود در بدن انسان آب زیادی در خود دارند.

قبل از انجام تمرین کششی نانوفیبرهای موجود در هیدروژل به طور تصادفی در یک راستا قرار گرفتند. طی فرایند تمرین محققان متوجه شدند نانوفیبرهای موجود در هیدروژل ها در حقیقت قدرتمندتر می‌شوند و در یک راستا قرار می‌گیرند. در نهایت هیدروژل ها قدرتمند تر، نرم و مملو از آب شدند. همچنین این هیدروژل نسبت به هزار بار فرایند کششی در حمام آب مقاوم‌تر شدند.

هیدروژل مذکور ۴.۳ برابر قدرتمندتر از هیدروژل های عادی بود.

محققان امیدوارند در آینده این ماده را بتوان در ایمپلنت‌هایی مانند دریچه‌های قلب جایگزین کردن غضروف‌ها و مهره‌های ستون فقرات استفاده کرد. همچنین چنین هیدروژلی در حوزه نرم ربات‌ها نیز کارآمد است.

یافته‌های این تحقیق در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences در هفته جاری منتشر می‌شود.