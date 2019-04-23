استقرار اکیپ های دامپزشکی سایر استان ها در خوزستان

مصطفی کنارکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استقرار اکیپ‌های دامپزشکی استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان، تهران، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان در قالب همکاری‌های بین استانی و به منظور خدمت رسانی بهتر و بیشتر به دامداران و روستاییان آسیب دیده از سیل اخیر و به درخواست اداره کل دامپزشکی استان خوزستان صورت گرفت.

وی جلوگیری از شیوع و بروز بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان که در نهایت منجر به خطر افتادن سلامت می‌شود را از دیگر مأموریت‌های اکیپ‌های اعزامی عنوان کرد.

مدیر کل دامپزشکی خوزستان افزود: از آغاز بحران سیل تاکنون ۳۰ اکیپ در استان خوزستان به امر درمان، واکسیناسیون، سمپاشی، پایش و مراقبت و غیره برای ممانعت از شیوع و اپیدمی بیماری‌های دامی و همچنین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام می‌پردازند.

کنارکوهی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۵ اکیپ شامل اکیپ‌های داخل استانی و اعزامی از سایر استان‌ها به صورت شبانه روزی و با بکارگیری تمام توان و امکانات در زمینه کنترل و پیشگیری، درمان در حوزه دامی، آموزش و ترویج، اطلاع رسانی و همکاری در تأمین بهداشت عمومی جامعه در شهرستان‌های سیل زده و در معرض سیل از جمله هویزه، باوی، شوشتر، اهواز، دشت آزادگان، دزفول، شوش، شادگان، آبادان، خرمشهر و کارون فعالیت می‌کنند.

مدیر کل دامپزشکی خوزستان با اشاره به استفاده از ظرفیت استان‌های معین و استان‌های داوطلب برای امدادرسانی به دامداران گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۲۰۰ رأس دام و ۲۰ هزار قطعه طیور درمان شده‌اند و ۲۲ هزار رأس دام نیز جهت جلوگیری از بیماری‌های انگلی سمپاشی شدند.