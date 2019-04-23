آمار طلابی که به مناطق سیل زده رفتند/ غیبت طلاب امدادگر موجه شد

آیت‌الله علی اکبر رشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعزام و کمک رسانی طلاب استان تهران به مناطق سیل زده، اظهار داشت: در طول این مدت طلاب، روحانیون و حوزه‌های علمیه جز پیشگامان امدادرسانی و جبران خسارات سیل بودند.

رئیس شورای سیاست گذاری حوزه‌های علمیه استان تهران ادامه داد: با برنامه‌ریزی بسیار خوب و متناوب طلاب به صورت گروه گروه به مناطق سیل‌زده اعزام می‌شوند و بعد از مدتی فعالیت جهادی جای خود را به گروه تازه‌نفس دیگری از طلاب می‌دهند.

آیت‌الله رشاد در خصوص موجه بودن غیبت طلاب جهادگر، ابراز کرد: به حوزه‌های سراسر کشور اعلام شده که هیچ طلبه‌ای به خاطر حضور در مناطق سیل‌زده و خدمت‌رسانی به سیل‌زدگان غیبت نمی‌خورد و همه غیبتها به این دلیل مجاز هستند.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) در پایان با اشاره به تعداد طلاب اعزام شده از تهران، بیان داشت: به طور میانگین حدود یک دوازدهم از طلاب استان تهران در مناطق سیل‌زده به کمک و امدادرسانی به مردم آسیب دیده فعالیت دارند.