به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان این کتاب گاندو که لب رودخانه‌ی باهوکلات زندگی می‌کند یک دوربین عکاسی دارد. او و دوربینش دنبال آب می‌گردند چون با نصب پمپ آب در رودخانه، همه ساکنان آن دور و بر دچار مشکلاتی شده‌اند.

بر این اساس نرگس دلاوری با تصویرگری‌های خود دیگر راوی این کتاب است.

گاندو هر بار برای مخاطبانش تعریف می‌کند که ماجرای عکس‌هایش چیست. این عکس را کجا و چرا گرفته است. با این روایت است که کودکان گروه سنی ۷ سال به بالا ضمن آشنایی با یکی از حیوانات بومی ایران با تأثیرات رفتار انسان‌ها بر محیط زیست آشنا می‌شوند.

در بخشی از کتاب «آلبوم عکس‌های گاندو تپله» می‌خوانیم: «این عکس را نزدیک شهر خاتم انداختم که زیستگاه هوبره است. هوبره پرنده‌ی خیلی قشنگی است که کارت قرمز دارد، یعنی اگر کسی مواظبش نباشد منقرض می‌شود. من قبلاً این را نمی‌دانستم. وقتی فهمیدم که هندوانه‌ام را بغل کرده بودم و خوابیده بودم زیر یک درخت تا خستگی‌ام دربیاید. هنوز هم خواب بودم که یک چیز نرم دماغم را قلقلک داد. چشم‌هایم را باز کردم. روباهی دیدم که دم قرمزش را گرفته بود جلوی دماغم…»

این کتاب که ۴۸ صفحه دارد با قیمت ۱۰ هزارتومان به دست مخاطبان رسیده است.

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