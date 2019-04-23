۳۰عنوان کتاب جدید مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علایی، مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، با اشاره به اینکه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس همانند سالهای گذشته حضور فعال در نمایشگاه بینالمللی کتاب خواهد داشت، گفت: مرکز اسناد در سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، با بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب حضور مؤثر دارد.
۳۰ عنوان کتاب جدید مرکز در نمایشگاه بینالمللی کتاب
وی با اظهار اینکه در نمایشگاه سال جاری حدود ۳۰ عنوان کتاب تازه منتشرشده، خواهیم داشت، بیان کرد: بخشی از این کتابها در سال ۱۳۹۷ منتشرشده و بخش عمدهای از آن هم در فروردین و اردیبهشت سال جاری، برای نمایشگاه آماده شده است.
علایی بابیان اینکه آثار ارائهشده مرکز در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ازلحاظ کمی و کیفی ارتقا یافته است، گفت: این کتابها که توسط گروههای مطالعاتی مرکز منتشرشده است شامل روزشمار، کتابهای تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس، اطلسها و کتابهایی در حوزه مطالعات اجتماعی و همچنین ترجمه است.
وی همچنین اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی و زیربنایی که مرکز اسناد انجام میدهد تبیین تاریخ دفاع مقدس از نگاه مقام معظم رهبری و توجه به نوع نگاه ایشان به مقوله جنگ و دفاع مقدس است و خوشبختانه این مرکز موفق شده است در سال ۹۷، دو عنوان کتاب در این راستا منتشر کند که در نمایشگاه کتاب ارائه میشود.
مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به برنامههایی که مرکز اسناد در طول برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، اجرا خواهد کرد، اشاره داشت و گفت: یکی از اقدامات خوبی در نمایشگاه ۳۲ رقم خواهد خورد، نشستهای تخصصی است.
برگزاری نقد و بررسی آثار مرکز در سرای اهلقلم
وی همچنین بیان کرد: در تاریخ ۱۱ اردیبهشتماه نشست نقد و بررسی آثار مرکز را با حضور کارشناسان و نقادان حوزه فرهنگ دفاع مقدس خواهیم داشت. در تاریخ ۱۳ اردیبهشتماه نیز مراسم رونمایی از کتاب را در سرای اهلقلم برگزار خواهیم کرد. همچنین در ششم و هشتم اردیبهشتماه، مراسم جشن امضا با حضور مؤلفان آثار مربوطه در غرفه خود مرکز اسناد برگزار میشود.
علایی به شعار امسال نمایشگاه کتاب مبنی بر «خواندن، توانستن است» اشاره کرد و اظهار کرد: ما هم این شعار را سرلوحه کارمان قرار دادیم و امیدواریم که با آثاری که در سی و دومین نمایشگاه کتاب عرضه میکنیم به محتوا و مفاد این شعار کمک کنیم و قدمی در مسیر خواندن توانستن است، برداریم.
وی به برخی از تمهیداتی که برای بازدیدکنندگان و علاقهمندان به کتابهای در حوزه دفاع مقدس اندیشیده شده پرداخت و گفت: برخلاف سالهای گذشته که بعضی از کتابها موجود نبود و ما نمیتوانستیم خواسته بازدیدکنندهها را تأمین کنیم، امسال سعی کردیم تا همه کتابها را ولو بهصورت چاپ دیجیتال در دسترس قرار دهیم.
شروع تخفیف غرفه مرکز اسناد از ۲۰ درصد
وی افزود: بعضی از بازدیدکنندههای ما از شهرهای مختلف ایران اسلامی هستند و بعضاً سفارشهای عمده دارند، نمایشگاه محلی است که ما میتوانیم سفارشها را با تخفیف ویژه تقدیم عزیزان کنیم و حداقل ۲۰ درصد تخفیف به خریداران کتاب از غرفه خواهیم داشت؛ اما به فراخور کتابی که درخواست میشود یا افرادی که کتاب را درخواست میکنند، این اختیار عمل را داریم که از تخفیف بیشتری افراد را برخوردار کنیم.
حضور کارشناسان و راویان در غرفه
مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از حضور کارشناسان و راویان در غرفه مرکز اسناد خبر داد و بیان کرد: با هماهنگیهایی که بهعملآمده درصدد هستیم که کارشناسان خبره مرکز در غرفه حضورداشته باشند و توضیحات لازم درباره کتابهای تولیدشده و منتشرشده را به بازدیدکنندهها ارائه بدهند.
وی افزود: در کنار این کارشناسان خبره، سعی میکنیم که از راویان هشت سال دفاع مقدس که با مرکز ارتباط دارند، دعوت به عمل بیاوریم که در غرفه حضور پیدا کنند، همچنین نویسنده و پژوهشگران که طرف قرارداد با مرکز هستند خواهش خواهیم کرد که در غرفه مرکز حضور پیدا بکنند و پاسخگوی سوالات بازدیدکنندگان و علاقهمندان در این حوزه باشند.
علایی در پایان با اشاره به آدرس غرفه انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران، اظهار کرد: غرفه انتشارات مرکز در ورودی ۱۷، راهروی ۱۲، غرفه ۹۳۴ واقع است و امیدواریم بازدیدکنندگان از غرفه ما دیدن کنند و استفاده لازم را ببرند.
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