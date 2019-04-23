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۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۳۴

مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید مطرح کرد

توزیع کتاب گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا درنمایشگاه بین المللی کتاب

توزیع کتاب گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا درنمایشگاه بین المللی کتاب

مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید گفت: با آماده سازی مجموعه ۳۲ جلدی گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا باعنوان «ره توشه»، این محصول امسال در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نریمانی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: کتاب الکترونیکی با عنوان «ره‌توشه» گزیده موضوعی وصیت‌نامه شهدا است که از سوی نشر شاهد تولید شده و امسال در سی‌ودو مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به همراه لوح فشرده به مخاطبان عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مجموعه شامل ۳۲ جلد کتاب الکترونیکی از گزیده موضوعی وصایای شهدا است که شامل «دفتر بسیج – جلد یک و دو»، «دفتر حجاب – جلد یک و دو»، «دفتر وحدت – جلد ۱ تا ۹»، «دفتر ولایت فقیه و رهبری جلد ۱ تا ۱۶»، «دفتر انقلاب اسلامی - یک جلد»، «دفتر امام زمان (عج) - یک جلد» و «دفتر امر به معروف و نهی از منکر - یک جلد» است.

کد مطلب 4598454
ساناز باقری راد

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