توزیع کتاب گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا درنمایشگاه بین المللی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نریمانی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: کتاب الکترونیکی با عنوان «ره‌توشه» گزیده موضوعی وصیت‌نامه شهدا است که از سوی نشر شاهد تولید شده و امسال در سی‌ودو مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به همراه لوح فشرده به مخاطبان عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مجموعه شامل ۳۲ جلد کتاب الکترونیکی از گزیده موضوعی وصایای شهدا است که شامل «دفتر بسیج – جلد یک و دو»، «دفتر حجاب – جلد یک و دو»، «دفتر وحدت – جلد ۱ تا ۹»، «دفتر ولایت فقیه و رهبری جلد ۱ تا ۱۶»، «دفتر انقلاب اسلامی - یک جلد»، «دفتر امام زمان (عج) - یک جلد» و «دفتر امر به معروف و نهی از منکر - یک جلد» است.