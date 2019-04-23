به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت اکسانموبیل اعلام کرد یک قرارداد ۲۰ ساله تأمین گاز طبیعی مایع (الانجی) با شرکت ژهجیانگ انرژی چین امضا کرده است. این در حالی صورت میگیرد که غول نفت و گاز آمریکا، بازاریابی برای الانجی خود در چین، که دومین خریدار بزرگ گاز طبیعی در جهان است، را تقویت میکند.
شرکت اکسان موبیل در بیانیهای اعلام کرد: تحت این توافق خرید و فروش، اکسان موبیل یک میلیون تن در سال سوخت فوقسرد گاز مایع را برای شرکت دولتی ژهجیانگ انرژی تأمین میکند.
این قرارداد که پیرو چهارچوب توافق اعلام شده در اکتبر گذشته است، جزئیاتی در مورد قیمت یا زمانبندی، یا محل تأمین الانجی، ارائه نمیکند.
شرکت اکسان موبیل سال گذشته اعلام کرد: صادرات الانجی خود را از اوایل دهه ۲۰۲۰ آغاز خواهد کرد، در حالی که صادرات الانجی این شرکت به چین از منابع بینالمللی این شرکت تأمین خواهد شد.
این شرکت آمریکایی در حال توسعه سهم خود از بازار الانجی جهانی میباشد. این شامل پروژههای در دست احداثی در موزامبیک، پاپوآ در گینه نو، قطر و میدان گلدنپس در ایالات متحده است.
ژهجیانگ انرژی در حال احداث یک پایانه ۹ میلیارد یوآنی (۱.۳۴ میلیارد دلار) دریافت الانجی در ونژو، در شرق استان ژهجیانگ، میباشد که ظرفیت سالانه آن ۳ میلیون تن است.
غول نفت و گاز دولتی چین، سینوپک، در این پروژه شراکت خواهد داشت.
چنژو، مدیر شرکت مشاور سیا انرژی در پکن، میگوید: توافق اکسون-ژهجیانگ ارتباطی به مذاکرات تجاری آمریکا و چین که انتظار میرود در نهایت منجر به تقویت خرید کالاهای آمریکایی توسط شرکتهای چینی شود، ندارد.
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