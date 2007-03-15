خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : سید حسین نصر کتاب قلب اسلام - « The Heart of Islam» - را به سفارش انتشارات هارپرسن فرانسیسکو (Harper SanFrancisco) به نگارش درآورده است. هدف از نگارش این کتاب را از زبان خود دکتر نصر در مقدمه کتاب مى خوانیم : "در دهه اخیر توجه روز افزونی را در غرب نسبت به اسلام شاهد بوده ایم توجهی که هر رویداد جهانشمولی مرتبط با نام اسلام از جنگ داخلی لبنان گرفته تا انقلاب 1979 ایران و تاظهور حرکتهای اسلامی در میان مردم فلسطین سبب تشدید آن شده است. اینک این توجه نوخاسته از زمان فجایع 11 سپتامبر تا سطوح بی سابقه ای ارتقا یافته است. جهانیان به ویژه در آمریکا تشنه اطلاعاتی درباره اسلام هستند، اما معمولا اطلاعات سالمی در این باره در دسترس نیست. در حقیقت معلومات فعلی بر پایه جهل، اطلاعات نادرست و حتی ساختگی است. این سیل معلومات نه تنها فهم درستی از اسلام فراهم نیاورده بلکه بارها غربیان را دچار بزرگترین زیانها کرده است تا بتواند به اهداف خاص سیاسی و ایدئولوژیک خود برسد. از زمان فاجعه یازده سپتامبر این آواز مخالف بلند تر گشته است و ارائه تبیینی تازه از تعالیم اصیل اسلام، در پرتو چالشهای موجود در وضعیت امروزه بایسته است. لذا این کتاب در صدد است به تبیین پاره ای از ابعاد اصیل اسلام و موضوعات بسیار مطرح درباره آن به شیوه ای که مقبول عام مردم جهان و برای غربیان باشد منتشر شود ".

"قلب اسلام" نصر دفاع جانانه ای از استقامت مسلمانان در برابر غرب است. دفاعی که مسلمانان را به مبارزه و مقاومت در برابر غرب توصیه می کند و جنبشهای اسلامی در فلسطین، چچن، کوزوو و سریلانکا، آفریقای غربی، الجزایر و بوسنی را دفاعی مشروع از ارزشهای دینی و فرهنگی می داند.

نصر دفاع معنوی از اسلام را مهمترین گام در این شیوه می داند و حتی حرکتهای شهادت طلبانه را هم که برای دفاع از خود و ملت مسلمانان انجام می دهند، دفاعی گریز ناپذیر می پندارد. کتاب نصر را می توان کتاب دفاعی از اسلام دانست نه کتاب توصیفی از اسلام ، اگر چه به لحاظ اندیشگی بر این کتاب می توان ایراد وارد کرد اما به راستی در جهان غرب انگلیسی زبان چند کتاب می توان یافت که به دفاع از اسلام با زبان خود آنها به نگارش درآمده باشند.

این کتاب که برای دفاع از اندیشه اسلامی و در برابر تفکر بنیادگرا نوشته شده در صفحات متعدد ابعاد اعتقادی، سیاسی، اخلاقی عرفانی و حقوقی فقهی اسلام را در چینشی مشخص و جامع گرد آورد و آموزه هایی را که امروزه در چالش با دنیای جدید است، بدون هیچ واهمه ای از نگاه اسلام گرایی و بنیادگرایی، برجسته و از آن دفاع می کند. "قلب اسلام"، اسلام قلبی است در برابر اسلام سکولار ، اسلام اصولگرا و اسلام بنیادگراست که نصر سخت از آنها متنفر است.

"قلب اسلام" یعنى همان احسان که به ما این توان را مى دهد که در همین عالم خداوند را در هر جا دیده و چشمان، گوشها، و دستان او باشیم. قلب دین همان دین قلبى است، که در آن همه صورتهاى ظاهرى رنگ مى بازند، قلبى که به گفته پیامبر(ص) «عرش الرحمان» است. در درون همین دین قلبى است که باید جاویدان خرد یا حکمت را یافت که همچون گوهرى در مرکز هر پیام الهى مى درخشد. اکنون به قرائتی هر چند کوتاه از آموزه های نصر می پردازیم که نگاهی از افق به آن دارد.

کتاب "قلب اسلام" در هفت فصل و یک خاتمه تشکیل شده است. دکتر نصر در این کتاب به زبان ساده و روان که برای غربیان قابل فهم باشد و آن گونه که مخاطب غیر متخصص نیز بتواند استفاده کند شؤون مختلف اعتقادات و تعالیم اسلام از مبحث توحید تا حق الناس و حق الله نخست معرفی و سپس حقیقتشان را بیان کرده و سعی نموده به شبهات رایج در غرب نیز پاسخ گوید. این کتاب را می توان به بیانی دیگر شرح و تفسیری از اصول و فروع دین اسلام برای دنیای مدرن دانست.