سواحل تفریحی کیش که نباید از دست داد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در کیش میتوانید پاساژگردی کنید و وقتی خسته شدید خودتان را به ساحل کیش و دریای شفافش بسپارید. میتوانید به دیدن دلفینها و لاکپشتهایش بروید و از دیدن آنها که فارغ شدید، در ساحل بیانتهایش دوچرخه سواری کندی یا با کشتی بروید وسط آب و نفهمید که زمان چه طور میگذرد.
کیش و تور کیش جزیره جاذبهها هم هست و هرجایش را که نگاه کنید چیزهای زیادی برای عرضه به مهمانانش دارد و اگر کیش بروی و بدون دیدن هرکدام از آنها ترکش کنی خیالت را راحت کنیم سفرت را بیهوده گذراندی. یکی از جاذبههای دیدنی کیش پارکهای ساحلیاش است که هم میشود در آنها ماهیگیری کرد، هم به ورزشهای آبی پرداخت و هم آلبومهای عکس را از زیباییهای دلفریبش پر کرد. با سفرباتو همراه باشید:
پارک ساحلی میرمهنا
بزرگترین پارک تفریحی جزیره، پارک تفریحی میرمهناست که در بلوار دریا قرار گرفته، یعنی یکی از بلوارهای اصلی کیش که بیشتر رستورانها، مراکز خرید و هتلهای کیش هم در آن واقع شده و بلوار نسبتاً شلوغی است. پارک ساحلی میرمهنا نزدیک محله عربها و بومیان جزیره است و بدین ترتیب زندگی ساده بومیان جزیره را هم میشود به دور از آن همه هیاهو و زرق و برق جزیره دید. این پارک را که از مسجد خاتمالنبیا تا میدان جاسک کشیده شده به غروبهای دلنشینش میشناسند
. وجود اسکله ماهیگیری که در ساعتهای خاصی از روز میشود در آن ماهی گرفت و تماشای لاکپشتهایی که در ساحل پارک میرمهنا آزادانه برای خود اینطرف و آنطرف میروند و پیاده روی در پارک و اسکله، زیباییهای پارک میرمهنا را دوچندان کرده است. به علاوه که میشود در بازار ماهیاش، ماهیهای تازه صیدشده را که بالاوپایین میپرند دید، خرید خوبی هم کرد و همانجا و در زیر یکی از آلاچیقها کباب کرد و بر بدن زد.
پارک، اسکله تفریحی هم دارد که در طولش چهار ایستگاه برای سوار شدن قایق و چهار محل برای تماشای دریا درنظرگرفته شده که نورپردازی زیباییش را بیشتر کرده. بعضی شبها، دراسکله یا رستورانهای اطرافش موزیک زنده نیز برقرار است، هرچند این فقط مختص اینجا نیست و موزیک زنده را تقریباً در همه جزیره میشود پیدا کرد.
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دیدنیها و تفریحهای اطراف پارک ساحلی میرمهنا کم نیستند. در نزدیکی میرمهنا، شهر زیرزمینی و شگفتانگیز کاریز قرار گرفته و بولینگ و مجموعه ورزشی مریم هم همان اطراف است. در اینجا هم مثل بقیه جزیره، خرید یکی از تفریحات ثابت است. بازار پارس خلیج، بازار صفین، بازار زیتون و بازار ونوس فاصله چندانی با پارک ساحلی ندارند و رستوران توتی فروتی و میرمهنا با منوهای متنوعشان هم در نزدیکی پارکند و بین مسافران کیش طرفدار زیاد دارند.
پارک ساحلی سیمرغ
به گزارش سفر باتو، اگر بخواهیم به یکی دیگر از سواحل کیش و پر از امکانات جزیره کیش اشاره کنیم، آنجا جایی نیست جز ساحل زیبای سیمرغ. پارک ساحلی سیمرغ ۱۵ هزار متر مربع است.
زمین بدمینتون بازی، میز پینگ پنگ، پیست اسکیت، فضای بازی کودکان، مسیر پیادهروی، آلاچیق و باربکیو و…. امکانات خوبی است که در پارک ساحلی سیمرغ وجود دارد. در حالی که از زیبایی این ساحلِ ماسهای کیش لذت خواهید برد، میتوانید از این امکانات نیز برای گذراندن ساعتها لذت ببرید.
نکته جالب دیگری که میان پارک ساحلی سیمرغ و دیگر سواحل در تور لحظه آخری کیش تفاوت ایجاد کرده، مجسمههایی است که در این ساحل زیبا وجود دارند. نمِ پارک و ساحل نیز از مجسمه معروف سیمرغ که چندسال پیش در جزیره کیش ساخته شد برگفته شده است.
پارک ساحلی مرد ماهیگیر؛ نمادی از جزیره کیش
نمادهای کیش کم نیستند و جدا از کشتی یونانی، دلفینها و لاکپشتها و سواحل مرجانی، پارک ساحلی مرد ماهیگیر با مجسمه ۱۲ متری از مردی که تورش را به سمت دریا گرفته است، دیدنیهای کیش را دوچندان میکند. برای رفتن به پارک ساحلی مرد ماهیگیر باید به کرانه شرقی جزیره بروید. اینجا، جایی است که هرکس از گشت و گذار در جزیره خسته میشود به آن میآید تا در زیر درختان تنومندش آرام بگیرد.
مجسمه مرد ماهیگیر ۱۲ متر ارتفاع دارد و بعد از مجسمه صیاد مروارید بندرعباس، در جایگاه دوم بزرگترین مجسمههای فیگوراتیو ایران قرار گرفته، در مدت زمان سه ماه توسط چهار هنرمند در مشهد و در سه کارگاه ساخته شده است، مجسمهای که ابهت و بزرگیاش چشم را خیره میکند. وجود دو آبنما و گیاهان بومی جزیره مثل هور ایرانی، کنار، لور، گز، کرت، بمبرلاری، نخل خرما زیباییهای پارک را نمودارتر میکند.
ساحل پارک مرد ماهیگیر یکی از جاهای جزیره است که خیلیها برای درست کردن مجسمههای شنی انتخابش میکنند. در طول ساحل راه میروید و مردم با جدیت تمام، شنهای ساحل را به شکلهای مختلف درمیآوردند و چی از این بهتر. به علاوه اینکه همین که غروب میشود با نورپردازی پارک، همه چیز دلفریبتر میشود.
پارک ساحلی مرجان
آبی پایان ناپذیردریا، خورشید درخشان و سواحل مرجانی که تمامی ندارد، تصویرهای ماندگار جزیره کیش است و یکی از جاهایی که این تصویر پررنگ میشود و اوج میگیرد، پارک ساحلی مرجان است. سری به بازار مرجان میزنید، در آنجا خریدتان را میکنید و بعد راهی پارک مرجان میشوید، جایی که تماشای طلوع و غروب آفتاب از آن دیدنیتر است. تا دلتان بخواهد آلاچیق دارد و پیست دوچرخهسواری کیش هم از آن میگذرد و گذشته از اینها تفریحهای آبی هم در آن برقرار است.
از جت اسکی گرفته تا غواصی. ساحل صخرهای مرجان هم مثل سواحل دیگر جزیره پر از ماهی و آبزیان جزیره کیش است و جان میدهد برای تماشای صدف و حلزون، شقایقها و عروسهای دریایی، فقط باید مواظب خزهها و مرجانها بود. اطراف پارک هم پر است از چایخانه، رستوران و بوفه که به گفته مسافران کیش، غذاهای رستوران حافظیه و فودلند از بقیهاش دلچسبتر است. هتلهای کیش از جمله هتل داریوش، هتل پارمیس و هتل ارم نیز در نزدیکی این پارک ساحلی قرار گرفتهاند.
پارک ساحلی نارگیل
در شرق جزیره کیش در تور ارزان کیش، یکیدیگر از سواحل کیش وجود دارد که بیشک درختان نارگیل زیبایش شما را وسوسه خواهد کرد به سراغش بروید. درختان زیبای نارگیل که در کنار ساحل قد برافراشتهاند و آلاچیقهایی که فضایی برای اتراق گردشگران را فراهم کردهاند دو ویژگیای هستند تا زمانی از سفرتان به کیش را به این پارک اختصاص دهید.
نزدیکی ساحلِ نقرهفام نارگیل در میان سواحل کیش، مزایایی مانند نزدیکی به لور قدیمی، اسکلی تفریحی و پلاژ آقایان را دارد. اگر دوست دارید حسابی از فضای پارک ماهیگیر لذت ببرید، تجربه قدم زدن هنگام غروب لابلای درختان تنومند نارگیل را از دست ندهید. در سفرتان، اگر به این ساحل کیش بروید، احتمالاً چند عدد از زیباترین عکسهایی که ثبت کردهاید در میان درختان نارگیل و غروب و طلوع زیبای آن باشد.
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