لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین در حاشیه برگزاری سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امسال چاپ پنجم کتاب «قند و نمک (ضربالمثلهای تهرانی)» زندهیاد جعفر شهری را پس از ۵ سال راهی بازار نشر کردیم که در نمایشگاه عرضه شد. کاری به قیمت کاغذ و مواد لازم و سختی کار تجدیدچاپ ندارم اما این اتفاق باعث شد به موضوعی فکر کنم که میخواهم به گوش آقای حناچی شهردار شهر تهران برسد.
وی افزود: شهرداری تهران دو هفته پیش کار شایسته و تحسینبرانگیزی انجام داد که باید پیشتر از اینها انجام میشد و آن هم این بود که چندین خیابان را بهنام هنرمندان و اهالی فرهنگ نامگذاری کردند. با وجود مثبتبودن این کار، فراموشکردن یک چهره بزرگ در تاریخ و فرهنگ تهران، موجب افسوسم شد؛ فردی که آثار ارزشمند و مهمی درباره هویت فرهنگی این شهر نوشته است، مانند «طهران قدیم»، یا «تاریخ اجتماع و سیاسی تهران در قرن سیزدهم»، «قندو نمک»، «شکرتلخ»، «گزنه» و...
این مدیر نشر در ادامه گفت: پیش از این در یک برنامه رادیویی که بهطور زنده بهمناسبت تأسیس رادیو پخش میشد، خطاب به آقای قالیباف شهردار وقت تهران سخنانی گفتم و درخواست کردم خیابانی به نام جعفر شهری نامگذاری کنند. حتی وقتی که در بوستان گفتگو بهخاطر چاپ کتاب «محله های مردمی تهران» از من قدردانی میشد از آقای گیلآبادی هم چنین درخواستی کردم. از آقای مسجدجامعی هم چنین درخواستی داشتم. در جای دیگری، از آقای آبادی شهردار منطقه ۱۱ و آقای مهندس علی اعطا (برادر زاده احمد محمود که ناشر آثارش هستم و عضو شورای شهر تهران هستند) نیز، چنین درخواستی کردم به پاس تمام خدماتی که جعفر شهری برای تهران کرده و هویت این شهر را زنده نگه داشته، حداقل خیابانی در تهران به نام او نامیده شود.
صالح رامسری گفت: راستش تجدیدچاپ و عرضه چاپ پنجم کتاب «قند و نمک» باعث شد دوباره به فکر این موضوع بیافتم اما دیگر نمیدانم کی را ببینم و چهکار کنم؟ در حال حاضر، یکی از بزرگترین تهرانپژوهان کشورمان، حتی یک بنبست به نامش در این شهر ندارد.
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