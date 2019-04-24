به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون در مصاحبه‌ای پیرامون مسائل مختلف و اتفاقات و حواشی ای که برایش رخ داده است گفتگو و تاکید کرد از داستان‌های جعلی که درباره اش گفته می‌شود، اذیت می‌شود.

آزمون گفت: وقتی مردم داستان‌های جعلی درباره ام می‌نویسند، اذیت می‌شوم. دوست ندارم کسی وارد حریم خصوصی ام شود.

وی همچنین با انتقاد از فرهنگ مردم ایران در فضای مجازی و نحوه استفاده از اینستاگرام، افزود: متأسفانه اینستاگرام در ایران بد جا افتاده است و این موضوع مرا خیلی رنج می‌دهد.

آزمون ادامه داد: مردم می‌توانند رو در رو به من بگویند سردار تو فلان هستی ولی متأسفانه در اینستاگرام به من توهین می‌کنند.

مهاجم تیم ملی ایران درباره خداحافظی اش از تیم ایران بعد از جام جهانی و اینکه فشاری روی او بوده است تا تسلیم شود، گفت: من هیچ وقت نمی‌بازم و تسلیم نمی‌شوم.

آزمون همچنین با اشاره به مشکلات تیم ملی فوتبال ایران قبل از جام ملت‌های آسیا تصریح کرد: متأسفانه به خاطر تحریم‌ها و مشکلات مالی تمرین و بازی‌های دوستانه زیادی نداشتیم.

وی در خصوص اینکه آیا ترجیح می‌دهد در لیگ قهرمانان اروپا با رئال مادرید بازی کند و مقابل سرخیو راموس به این تیم گل بزند؟ گفت: در لیگ قهرمانان اروپا به هر تیمی گل بزنم خوشحال می‌شوم.

مهاجم تیم ملی درباره اینکه کدام تیم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد؟ اظهار کرد: لیورپول قهرمان می‌شود.