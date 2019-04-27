۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۹

به میزبانی نمایشگاه کتاب،

مرادی کرمانی به جشن امضای کتاب صوتی «قصه‌های مجید» می‌آید

مراسم جشن امضای کتاب صوتی قصه‌های مجید در نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن امضای کتاب صوتی «قصه‌های مجید» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی و دیدار این نویسنده با مخاطبان خود عصر روز دوشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه در نمایشگاه کتاب تهران برگزار می‌شود.

مرادی کرمانی خالق این اثر خاطره‌انگیز که به تازگی نسخه صوتی آن با صدای مهدی پاکدل توسط مؤسسه نوین‌کتاب گویا منتشر شده است، در این دیدار با مخاطبان خود از نزدیک درباره این اثر نیز صحبت خواهد کرد.

این در حالی است که مرادی به تازگی کتاب تازه‌ای را نیز در نمایشگاه کتاب امسال منتشر کرده است و اعلام کرده است که این آخرین اثر تألیفی وی خواهد بود.

این کتاب در قالب یک مجموعه با سه لوح فشرده با موسیقی مهدی زارع و صدای مهدی پاکدل در بیش از ۱۸ ساعت تولید شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب و دیدار با مرادی کرمانی عصر روز دوشنبه از ساعت ۱۷ در شبستان مصلی راهروی ۱۴ غرفه انتشارات «کتاب کوچه (نوین کتاب گویا)» برگزار می‌شود.

حمید نورشمسی

