مدیریت جهادی؛ حلقه مفقوده حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدعلی‌زاده فعال حوزه گردشگری و زیارت در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است نوشت: در پیام نوروزی مقام معظم رهبری؛ مشکلات معیشتی مردم، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، محور بودن تولید در سال ۹۸، مشکل اقتصادی کشور و اشتغال، نکات کلیدی بودند که با رونق تولید در گردشگری می‌توان ضعف‌های مورد اشاره رهبری را تبدیل به قوت کرد و از تهدیدات مذکور، فرصت‌هایی را نیز ساخت زیرا با رونق گردشگری می‌توان اشتغال ایجاد کرد و مشکلات معیشتی مردم را مرتفع ساخت.

کاهش ارزش پول ملی، بهترین فرصت را برای جذب گردشگران خارجی فراهم می‌کند زیرا سفر به ایران برای گردشگران ورودی ارزان شده است و حضور این گردشگران منجر به جذب ارز و کاهش مشکل اقتصادی کشور می‌شود.

محور قرار دادن تولید در سال ۹۸، به توسعه گردشگری کمک خواهد کرد و از طرفی گردشگری می‌تواند زمینه حذف دلال‌ها را در اقتصاد فراهم کند و قدرت خرید مردم را افزایش دهد زیرا گردشگران با حضور در مراکز تولید (بازدید از شهرک‌های صنعتی تا روستاها و مناطق نمونه گردشگری و…) می‌توانند محصولات لبنی و کشاورزی، سوغات، صنایع‌دستی و… را بدون واسطه از تولیدکنندگان خریداری کنند.

یکی از نکات کلیدی بیانات نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، تأکید بر این است که سال ۹۸؛ سال فرصت‌ها و گشایش‌ها هست که مثال زدیم کاهش ارزش پول ملی به جهت تحریم‌های ظالمانه دشمن، فرصتی برای جذب گردشگران خارجی است و گردشگری گشایشی را برای قدرت خرید مردم با کنار زدن واسطه‌ها در خرید تولیدات ملی ایجاد می‌کند حتی گردشگری راه جایگزین اداره کشور با درآمدهای غیرنفتی است در حقیقت گردشگری ابزار مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن است و همه نکاتی که در بیانات نوروزی رهبری در حرم مطهر رضوی مطرح شده است، ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با گردشگری دارد از جمله این نکات معرفی سبک زندگی اسلامی ایرانی است که به واسطه گردشگری، زندگی تمام اقوام ایرانی و آئین‌های مذهبی را به نسل جوان و گردشگران خارجی عرضه می‌کند.

در این زمینه نیاز است تا از تجارب موفق سایر کشورها در گردشگری استفاده کرد که مورد تأکید صریح مقام معظم رهبری نیز هست مثلاً تجربه موفق برگزاری گردشگری رمضان در کشورهای ترکیه و مالزی و حتی کشورهای غیر اسلامی نظیر اسپانیا، گردشگری جنگ در روسیه، گردشگری سلامت در هندوستان و… که لزوم سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را دوچندان جلوه می‌دهد.

حرکت جهادی و مدیریت جهادی در حوزه گردشگری و زیارت، حلقه مفقوده‌ای است که کمتر به آن توجه می‌شود و در این زمینه باید به تعلل مسئولین دستگاه‌های مسئول تذکر جدی داد که در میدان کار گردشگری تلاش مضاعف کنند و به مسائل اختلاف افکن نپردازند، داشته‌های موجود گردشگری کشور را شناسایی و در توسعه این امکانات مصمم باشند.

دست اندرکاران گردشگری باید برای رونق تولید در صنعت ملی گردشگری تدابیر ویژه داشته باشند و به کنترل تراز منفی گردشگری کشور بپردازند تا تعداد گردشگران ورودی از گردشگران خروجی بیشتر و درآمد ملی افزایش یابد. مسئولین با نظارت صحیح از سوءاستفاده‌های دلالان در حوزه گردشگری و زیارت جلوگیری کنند و در پایان کلام نیز مراکز آموزشی حوزه گردشگری با هدایت متولیان گردشگری، اقدام به تربیت جوانان انقلابی در این عرصه کنند تا به آینده گردشگری نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کرده باشند.