برخی به دنبال اختلاف و دودستگی در کشتی هستند

محمد مشهدی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تعدادی از قهرمانان کشتی کشورمان کاندیدای رئیس فدراسیون کشتی شدهاند، حال اعضای مجمع به هر کدام رأی داد و رئیس فدراسیون شد، بقیه باید به کمک او بیایند تا کشتی دوباره سربلند باشد.
وی ادامه داد: نمی دانم چرا بعضیها با بد اخلاقی، به دنبال دو دستگی در کشتی هستند و خانواده کشتی را مقابل هم قرار دادهاند. فدراسیون کشتی الگوی سایر فدراسیونهاست و در المپیکها، جهانیها، بازیهای آسیایی دل مردم ایران را شاد کرده است.
عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد تصریح کرد: در چند روز گذشته مطالبی از من در فضای مجازی منتشر شد که صحبتهای من نبود و معتقدم این اقدامات بی اخلاقی است و این کارها زیبنده کشتی نیست.
وی تصریح کرد: کسی نمیتواند منکر موفقیتهای مجموعه مدیریتی کشتی از جمله کسب عناوین قهرمانی در تمامی ردههای سنی در مسابقات جهانی باشد. به هرحال شکست هم جزئی از کار است و نباید با یک باخت یا نتیجه بد تمامی عملکرد یک تیم مدیریتی را زیر سوال برد.
مشهدی آقایی در پایان گفت: به عنوان فردی از جامعه کشتی از پیام تبریک مقام معظم رهبری پس از قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات آسیایی چین به خود بالیدم و این مساله به واقع باعث افتخار ما گوششکستهها است.
نظر شما