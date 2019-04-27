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۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۳:۲۳

رئیس سازمان بسیج اصناف خبر داد؛

اجرای طرح «هر بازاری یک کالای منزل» برای کمک به سیل‌زدگان لرستان

اجرای طرح «هر بازاری یک کالای منزل» برای کمک به سیل‌زدگان لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور، از اجرای طرح «هر بازاری یک کالای منزل» برای کمک به سیل‌زدگان لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام‌رضا حسن‌پور بعدازظهر شنبه در حاشیه دیدار با اصناف و بازاریان لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای طرح «هر بازاری یک کالای منزل» برای کمک به سیل زدگان لرستان، اظهار داشت: کار در این زمینه با یک میلیارد تومان توسط استان‌های معین شروع شده است.

وی، بیان داشت: امیدواریم شروع خوبی باشد و قبل از ماه مبارک رمضان این اقلام آماده شوند.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور، تصریح کرد: توزیع این کالاها با هماهنگی استانداری خواهد بود.

سرهنگ حسن پور، ادامه داد: همچنین مقرر شده که سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق اصناف و بسیج اصناف، مغازه‌هایی که در جریان سیلاب دچار خسارت شده اند، اقدام به تأمین کالاهای آنها کند و این امر نیز با کمک اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد.

کد مطلب 4601961

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