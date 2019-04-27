به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام‌رضا حسن‌پور بعدازظهر شنبه در حاشیه دیدار با اصناف و بازاریان لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای طرح «هر بازاری یک کالای منزل» برای کمک به سیل زدگان لرستان، اظهار داشت: کار در این زمینه با یک میلیارد تومان توسط استان‌های معین شروع شده است.

وی، بیان داشت: امیدواریم شروع خوبی باشد و قبل از ماه مبارک رمضان این اقلام آماده شوند.

رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور، تصریح کرد: توزیع این کالاها با هماهنگی استانداری خواهد بود.

سرهنگ حسن پور، ادامه داد: همچنین مقرر شده که سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق اصناف و بسیج اصناف، مغازه‌هایی که در جریان سیلاب دچار خسارت شده اند، اقدام به تأمین کالاهای آنها کند و این امر نیز با کمک اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد.