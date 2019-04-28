۴۹ پروژه در حال احداث راهسازی مرکزی بر اثر سیلاب دچار خسارت شد

احمد مرزبان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش سنگین و سیلاب اخیر بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال به پلها، راهها، ابنیه فنی و پروژههای راهسازی استان مرکزی خسارت وارد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: بیش از ۲۶۰ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان مرکزی در سیلاب اخیر دچار آسیب شده که بیش از ۲۰۰ کیلومتر از این میزان، مربوط به جادههای فرعی و روستایی است.
وی بیان کرد: همچنین ۲۶۵ پل و ابنیه فنی راهها در سیلاب اخیر در استان مرکزی خسارت دید که مجموع این خسارتها بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطر نشان ساخت: زیرساختهای محورهای مواصلاتی استان در سیلاب اخیر دچار بیش از یکصد و یازده میلیارد ریال خسارت شد.
مرزبان تصریح کرد: محورهای مواصلاتی شهرستانهای خمین، اراک، تفرش، ساوه و زرندیه در این مدت بیشترین خسارت وارده از بارش و سیلاب را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: در شهرستان اراک، خسارت بارش و سیلاب اخیر به راههای اصلی و فرعی بیش از ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی عنوان کرد: طرحی در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در دست انجام است که بر مبنای آن مناطق مستعد رانش زمین در محورهای مواصلاتی استان شناسایی خواهند شد تا با اجرای برنامههای پایدارسازی شیب و دامنه جادهها، از حوادثی همچون رانش زمین که بر اثر سیل ایجاد میگردد و به زیرساختها آسیب جدی وارد میکند، جلوگیری شود.
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