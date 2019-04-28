به گزارش خبرگزاری مهر این کتاب که در برگیرنده‌ی مجموعه‌ی اشعار اجرا شده در سال‌های گذشته و به مناسبت‌های مختلف توسط میثم مطیعی است، به کوشش محمدرضا وحیدزاده و به همّت انتشاراتِ کتابستان به چاپ رسیده است.

نکته‌ی قابل توجه در این مجموعه آن است که همه اشعار آن به صورت گروهی سروده شده است.

محمدمهدی سیار، میلاد عرفانپور، علی‌محمد مؤدب، مهدی جهاندار، رضا یزدانی و چند تن دیگر از جمله شاعرانی هستند که نام آن‌ها به عنوان سرایندۀ اشعار در پیشانی مثنوی‌های این مجموعه دیده می‌شود.



شعر مشهور عید فطر سال ۹۶ که بازتاب‌های رسانه‌ای گسترده‌ای در آن سال یافت و بازخوانی ابعاد مختلف آن از جمله مطالب این کتاب است.



این برنامه ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۹۸/۲/۹ در غرفه کتابستان، واقع در راهروی ۱۵ غرفه ۲۶ برگزار می‌شود.

