تیم شهدای رزکان مسیر سختی را تا صعود به لیگ دسته دو طی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتمام هفته هفدهم لیگ دسته سوم کشور و تساوی ارزشمند تیم شهدای رزکان البرز برابر سینا نماینده البرز موفق شد در پایان یک هفته مانده به پایان مسابقات راهی لیگ دو شود.

در همین ارتباط حمید کریمی مدیر عامل باشگاه شهدای رزکان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اتفاق خوشایندی برای فوتبال البرز رخ داد و تیمی جوان از بازیکنان مستعد البرزی موفق شدند روز گذشته با کسب یک تساوی مقابل نماینده ایذه به لیگ دسته دوم کشور صعود کنند.

وی ادامه داد: از روز اولی که این باشگاه را تشکیل دادیم هدف ما صعود به لیگ‌های کشوری بود که خوشبختانه این مسیر را پله پله طی کردیم و حالا در فصل آینده نماینده البرز در لیگ دسته دوم کشور خواهیم بود.

مدیر عامل باشگاه شهدای رزکان گفت: کار ما در حال حاضر در لیگ دسته سه کشور به پایان نرسیده است و روز شنبه یک بازی با تیم پاراک تهران در ورزشگاه انقلاب کرج خواهیم داشت که در صورت پیروزی، قهرمانی لیگ دسته سوم کشور را نیز از آن خودخواهیم کرد.

کریمی به جشن صعود تیم رزکان به لیگ دسته دوم اشاره کرد و گفت: از همه‌کسانی که در این مسیر به کمک کردند تشکر ویژه ای دارم و به‌زودی جسن صعود تیم رزکان با حضور اهالی فوتبال برگزار خواهد شد.