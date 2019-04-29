تداوم مرمت مسجد جامع چوبی و حمام تاریخی گوگان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مرمت بنای اصلی مسجد در سال‌های گذشته به پایان رسیده است، افزود: از سال‌های گذشته عملیات مرمتی مسجد جامع گوگان از جمله تهیه ریزمتره و طرح‌های مرمتی این مسجد تاریخی انجام گرفته و مرمت بخش دیگری از مسجد از پروژه‌های آتی معاونت میراث فرهنگی در سال جاری خواهد بود.

وی به برنامه‌های مرمتی آتی در شهر گوگان اشاره کرد و گفت: با تصویب اعتباری بالغ بر ۳۷۷ میلیون تومان، تکمیل مرمت حمام گوگان و همچنین طرح پایانی مسجد جامع گوگان در سال جاری در دستور کار اداره کل قرار گرفته است.

گفتنی است مسجد جامع گوگان یکی از مساجد تاریخی زیبای آذربایجان شرقی محسوب می‌شود که به جهت تزئینات چوبی و نقاشی‌های هنرمندان حاذق این منطقه از شهرت بالایی برخوردار است، این مسجد که مربوط به دوره قاجار است، در میدان نماز شهر گوگان در شهرستان آذرشهر واقع شده و در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شماره ثبت ۲۵۱۸۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.