کتاب «چرا فوتبال مهم است» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که در سال ۲۰۱۵ توسط برترین فوتبالیست تاریخ برزیل منتشر شده، بوسیله وحید نمازی، نویسنده و روزنامه نگار ورزشی به فارسی برگردانده شده و به عنوان تازهترین ترجمه او در نمایشگاه کتاب تهران نیز عرضه شده است.
پله این کتاب را با کمک برایان وینتر، خبرنگار ارشد رویترز در برزیل نوشته و در آن با تمرکز بر روی پنج جام جهانی مختلف که در آنها به عنوان بازیکن حضور داشته و یا به نحوی بر میزبانی و برگزاری آنها تأثیرگذار بوده، به بررسی برجستهترین دوران زندگی اش پرداخته و با یادآوری خاطرات تلخ و شیرینش از رویدادهای مختلف و همچنین حضورش در دنیای تجارت و سیاست، نقش فوتبال در تغییرات جهانی و تبدیل آن از یک سرگرمی به یک صنعت بزرگ را بررسی کرده است.
تأثیرات متقابل فوتبال و دیگر پدیدهها بر یکدیگر و نحوه تعامل حکومتها با فوتبال و ستارههای آن، از بخشهای خواندنی و مهم این کتاب به شمار می آیند. یکی از برترین فوتبالیستهای تاریخ و وزیر اسبق ورزش برزیل در مقدمه کتاب «چرا فوتبال مهم است» مینویسد: «در این کتاب تلاش میکنم تا برخی از تغییرات شگرف و اتفاقاتی که سفر بزرگ زندگی ام را رقم زد، شرح دهم.
همچنین در این مورد صحبت میکنم که فوتبال چگونه با متحد کردن ملتها با یکدیگر و دادن حس هدفمندی و غرور به کودکانی محروم مانند من، در طول زندگی ام کمک کرد تا دنیا به جایی بهتر تبدیل شود. این یک کتاب زندگینامهی خود نوشت یا خاطرات مرسوم نیست و تمام آن چه که در زندگی من روی داده هم در صفحات این کتاب نیامده است. من به جای نوشتن چنین چیزهایی، تلاش کرده ام تا در داستانهایی که نقاط همپوشانی فراوانی هم دارند، تعریف کنم چگونه خودم به عنوان یک شخص و یک بازیکن تکامل پیدا کردم و کمی هم درباره ی تکامل فوتبال و جهان حرف بزنم.»
گفتنی است پیش از این نیز کتابهای «دیوانه های فوتبال»، «بازیکن مخفی»، «حالا وقت دویدن است» توسط نشر چشمه و «پسران بد فوتبال» توسط نشر گلگشت (ناشر تخصصی کتابهای ورزشی)، با ترجمه وحید نمازی منتشر شده بود.
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