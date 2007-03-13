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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۰۴

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

تحقیقی درباره تطبیق محتوای کتب درسی و مفاهیم دینی وجود ندارد

تحقیقی درباره تطبیق محتوای کتب درسی و مفاهیم دینی وجود ندارد

تا کنون تحقیقی درباره میزان تطبیق محتوای درسها با مفاهیم اسلامی انجام نشده است.

دکتر بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره میزان تطابق اهداف و محتوای برنامه های وزارت آموزش و پرروش با مفاهیم تعلیم و تربیت اسلامی ، گفت: نمی توان در این مورد نظری قطعی ارائه داد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خاطر نشان ساخت: پس از انقلاب اسلامی برنامه ریزی دروس در جهت اسلامی شدن پیش رفته است.

وی ادامه داد: تدوین سند ملی آموزش و پرورش در چارچوب داخلی فلسفه آموزش رسمی و دکترین آموزش و پرورش قراردارد که باید این کلیات مبتنی بر فلسفه اسلامی باشد.

محمدیان تاکید کرد: ارتباط طولی ، عرضی ، محتوایی و عمقی باید متاثر از آموزه های دینی و اسلامی باشد و در این راه گام های مهمی برداشته شده است.

کد مطلب 460495

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