پوتین و پرودی درباره مسائل بین المللی رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"ولادیمیر پوتین" که امروز به واتیکان سفر می کند؛ در نظر دارد با " رومانو پرودی" نیز، درباره راههای بهبود و تعمیق مناسبات دوجانبه دیداروگفتگوهایی را انجام دهد .

بر اساس گزارش های رسیده این دو مقام روسی و ایتالیایی علاوه بر مناسبات دوجانبه قرار است درباره مسائل مهم بین المللی مانند موضوع هسته ای ایران،خاورمیانه،عراق وهمچنین درباره مسائل جاری در اتحادیه اروپا نیز به بحث و تبادل نظر بپردازند .

رئیس جمهوری روسیه همچنین قرار است با پاپ "بندیکت شانزدهم" نیز دیدار و گفتگو کند .