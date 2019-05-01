ارسال ۳۲۳ اثر به جشنواره ملی محصولات قرآنی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان صبح چهارشنبه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی محصولات قرآنی کشور با گرامیداشت درپیش بودن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در بیانیه گام دوم انقلاب، دهه آینده در واقع دهه آمادگی برای ظهور ولایت عظمی معرفی شده است.

وی با اشاره به آخرین ماه شعبان و لزوم آمادگی برای بهره مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان تصریح کرد: ماه شعبان دالان ورودی ماه رمضان است و باید خود را برای بهره گیری از فیوضات ماه رمضان آماده کنیم.

وی تلاوت قرآن کریم، پاکی دل و استغفار را از جمله ملزومات برای آمادگی و ورود به ماه مبارک رمضان برشمرد و گفت: ماه رمضان باید ماه بهار قرآن باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، شمار آثار رسیده به جشنواره محصولات قرآنی را ۳۲۳ اثر قرآنی از استان‌های مختلف اعلام کرد و گفت: نشریات مکتوب، فیلمنامه، داستان، تصویرگری، ایده‌های قرآنی و غیره از جمله بخش‌ها بوده است.

وی افزود: آثار از استان‌های مختلف به دبیرخانه رسید و بیشترین آثار از تهران، مازندران و قم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.