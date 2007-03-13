افتتاح 120 تخت خوابگاهی / راه اندازی رشته های جدید در مقطع تکمیلی تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "مهدی فتحی" عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: در زمینه های فرهنگی و رفاهی دانشجویان نیز با افتتاح سالن ورزشی و ایجاد 120 تخت خوابگاهی دانشجویی از جمله فعالیت های بخش دانشجویی این دانشگاه است.

فتحی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور است که جمعیتی حدود 6 میلیون نفر را در استان تهران و چند استان دیگر کشور تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی آن قرار دارند.

وی اضافه کرد: برنامه ریزی و سیاستگذاری دانشگاه بر اساس نیازسنجی افراد تحت پوشش دانشگاه بوده است. به همین منظور تجهیز و افزایش تخت های ویژه ICU ، NICU ، سوختگی، دیالیز و تخت روانی از جمله نیازهای اساسی دانشگاه در سال 85 بود که دانشگاه توانست 62 تخت NICU و 79 تخت ICU و 30 تخت CCU و 92 تخت سوختگی را در نقاط مختلف شهر تهران راه اندازی کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران یاد آور شد: دانشگاه در برنامه های آتی خود برنامه هایی از جمله توانمندسازی پزشکان عمومی و ایجاد تخت های داخلی جراحی اطفال و زنان را در دستور کار قرار داده است.