  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۹

مدیر مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبرداد:

افزایش زایمان طبیعی در خراسان رضوی

افزایش زایمان طبیعی در خراسان رضوی

مشهد-مدیر واحد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کاهش سزارین و افزایش زایمان طبیعی در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده فرخی اظهار کرد: در حال حاضر سزارین‌های نخست که از اهمیت بسزایی در زایمان‌های بعدی زنان برخوردار است ۴۸ درصد از زایمان‌ها را در کشور شامل می‌شود.

وی افزود: میزان کل سزارین‌ها در استان خراسان رضوی ۴۴ درصد و در کشور ۵۱ درصد می‌باشد و این استان در کاهش سزارین‌های نخست و کل سزارین‌ها موفق عمل کرده است.

فرخی گفت: قبل از طرح تحول نظام سلامت و در سال ۱۳۹۲ میزان سزارین‌ها در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی ۵۷ درصد بود.

مدیر واحد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: ماماها در ترویج زایمان طبیعی نقش بسزایی دارند و از پنج سال گذشته تاکنون تمام آموزش‌های دوران بارداری و زایمان در کشور توسط ماماها انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: زیرپوشش بیمه نبودن خدمات مامایی، محدود بودن اختیارات مامایی در محیط‌های کاری و همخوانی نداشتن این اختیارات با شرح وظایف تعیین شده برای آنان از مهمترین مشکلات ماماها به شمار می‌رود.

کد مطلب 4605400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها