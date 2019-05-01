افزایش زایمان طبیعی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده فرخی اظهار کرد: در حال حاضر سزارینهای نخست که از اهمیت بسزایی در زایمانهای بعدی زنان برخوردار است ۴۸ درصد از زایمانها را در کشور شامل میشود.
وی افزود: میزان کل سزارینها در استان خراسان رضوی ۴۴ درصد و در کشور ۵۱ درصد میباشد و این استان در کاهش سزارینهای نخست و کل سزارینها موفق عمل کرده است.
فرخی گفت: قبل از طرح تحول نظام سلامت و در سال ۱۳۹۲ میزان سزارینها در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی ۵۷ درصد بود.
مدیر واحد مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: ماماها در ترویج زایمان طبیعی نقش بسزایی دارند و از پنج سال گذشته تاکنون تمام آموزشهای دوران بارداری و زایمان در کشور توسط ماماها انجام میشود.
وی تصریح کرد: زیرپوشش بیمه نبودن خدمات مامایی، محدود بودن اختیارات مامایی در محیطهای کاری و همخوانی نداشتن این اختیارات با شرح وظایف تعیین شده برای آنان از مهمترین مشکلات ماماها به شمار میرود.
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