به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سجادی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز برگزارشد، ضمن تحلیل رخدادهای سیاسی کشور، فعالیت های جبهه پیروان خط امام و رهبری در سال 85 پرداخت.

سجادی، ایجاد شعبه های جبهه پیروان خط امام رهبری درشهرستانها را از دیگر برنامه های این جبهه خواند و گفت: ما با ایجاد شعبه در شهرستانها توانستیم ارتباط مطلوبی در جبهه پیروان خط امام و رهبری با شهرستانها واصولگرایان ایجاد کنیم که انتخابات اخیر نمونه بارز اعتماد و وحدت در بین جبهه اصولگرایان و مخصوصا جبهه پیروان خط امام و رهبری است.

این فعال سیاسی در ادامه، برقراری ارتباط مناسب با رسانه ها را یکی دیگر از اهداف مهم جبهه متوعش در سال 85 خواند و گفت: ما در سال جاری به دنبال آن بودیم تا بتوانیم با برقرای ارتباط با رسانه بتوانیم اصولگرایی را در کشورکشورگسترش دهیم که خوشبختانه توانیستیم به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: ما در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 24 آذر ضمن حمایت از جامعتین توانستیم به یک اتفاق نظر در بین اصولگرایان دست پیدا کنیم که این امر زمینه را برای وحدت بیشتر در بین اصولگرایان در فعالیت های سیاسی دیگر فراهم ساخت.

وی افزود: در انتخابات میاندوره ای مجلس نیز جبهه اصولگرایان توانست سه نفر از بین چهار نامزد برای حضور در مجلس ش.ورای اسلامی را به خود اختصاص دهد که نفر چهارم هم با اعلام اینکه اصولگرای اصلاح طلب است ، موفقیت اصولگرایان را به نوعی کامل کرد.

سجادی همچنین به موضع گیری جبهه متبوعش در خصوص اصل 44 و سیاست های کلی آن اشاره کرد و گفت: جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید دارد که قوای سه گانه برای اجرای عملی در سال 86 گام های بیشتری را باید بردارد تا به اهداف این اصل که تولید ثروت و خصوصی سازی است دست پیدا کنیم تا عدالت اجتماعی در کشور برقرا شود.

وی توجه به سند چشم انداز بیست ساله که مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب است، را ازدیگر سمت گیری های جبهه پیروان خط امام و رهبری خواند و گفت: این جبهه تا کنون در خصوص اجرای سیاستهای کلی نظام مخصوصا در خصوص بودجه تاکیداتی را به دولت نهم داشته است که امیدواریم مسئولان به این پیشنهادات توجه لازم را داشته باشند.

این فعال سیاسی ادامه داد: دولت خوشبختانه از افرادی تشکیل شده که دلسوز نظام هستند، ولی با این حال دولت نهم باید تلاش کند تا در سال 86 به وعده ای که تا کنون محقق نشده است را به مرحله اجرا در آورد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در ادامه دیدار اخیر رئیس جمهور با مراجع را بسیار مطلوب خواند و گفت: دیدار آقای احمدی نژاد با مراجع، تمامی توطئه ها را که در این زمینه وجود داشت از بین برد.

این فعال سیاسی همچنین در خصوص عملکرد دولت نهم در سیاست خارجی گفت: در سیاست خارجی خوشبختانه دولت و سایر دستگاه های مربوط با درایت تمام در صحنه حضور داشتند که توسعه مناسبات با عراق، لبنان وهمچنین برقراری ارتباط با سایر کشورها از شاخصه های عملکرد دولت در این بخش است.

وی اظهار داشت : دولت در مسئله انرژی هسته ای همانطور که اعلام کرده، گام بردارد.

سجادی در ادامه سخنان خود، قطعنامه 1737 را قطعنامه ای غیر منطقی و سیاسی علیه ملت ایران خواند و گفت: استفاده از انرژی هسته ای حق تمامی ملت ها است. شورای امنیت با صدور چنین قطعنامه ای در واقع اعتماد ملت ها را از خود کم کرده است، به گونه ای که ملت ایران در خصوص این قطعنانه نشان داد که در همه حال پشت دولت خود است و از مواضع دولت به طول کامل حمایت می کند.

این فعال سیاسی همچنین با انتقاد از عملکرد جبهه دوم خرداد در مسائل داخلی و بین المللی اظهار داشت: اگر جبهه دوم خرداد توفیقاتی کسب کرده اند، خیلی بزرگ نبوده است ولی متاسفانه برخی موضع گیری افراد برجسته این جبهه، در خصوص سیاست های خارجی ایران به نفع کشور نبوده، بنده به آنان توصیه می کنم به اینگونه کارها دامن نزنند، زیرا بهره ای از اینگونه کارها نخواهند برد.

وی افزود: جبهه دوم خردا متاسفانه به دنبال آن است تا شکاف های موجود در داخل کشور را بیشتر کنند که این امر به نفع نظام نیست.

سجادی همچنین با انتقاد ازعملکرد خانه احزاب گفت: متاسفانه خانه احزاب نسبت به وعده های خود پایبند نبوده که همین امر باعث به وجود آمدن اختلافات در بین احزاب شده است.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات مجلس هشتم را از مهمترین اتفاقات سال آینده عنوان کرد.

سجادی در پایان، تقویت وحفظ حرمت اصولگرایان برای رسیدن به گفتمان اصولگرایی و برگزاری مجمع عمومی در سال 86 را از مهمترین برنامه های جبهه متبوعش عنوان کرد.