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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶

/ دادگاه 23 اسفند هاوایی به سرنوشت دادگاه 14 اسفند دچار شد /

بیماری رئیس شعبه باز هم رسیدگی به پرونده هاوایی را به تعویق انداخت

بیماری رئیس شعبه باز هم رسیدگی به پرونده هاوایی را به تعویق انداخت

جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده هاوایی برای دومین بار در دو هفته اخیر به دلیل بیماری رئیس شعبه بررسی این پرونده، به تاخیر افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی و رسیدگی به تخلفات موسسه غیرمجاز هاوایی که قرار بود فردا پیگیری شود، به علت بیماری رئیس شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور لغو شد.

وزارت علوم از آذر ماه سال جاری در انتظار رأی دیوان عالی در خصوص دانشگاه هاوایی است. پیش از این دکتر حسینی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم به مهر اعلام کرده بود: وزارت علوم مدارک و اطلاعات لازم را در زمینه غیرمجاز بودن دانشگاه هاوایی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود ارائه کرده است و اکنون اقدامات لازم باید توسط شعبه 13دیوان عالی کشور صورت گیرد و رأی خود را در زمینه دانشگاه هاوایی اعلام کند.

به گزارش مهر، پیش از این مقرر شده بود جلسه رسیدگی به پرونده هاوایی 14 اسفند برگزار شود که به دلیل بیماری رئیس شعبه این جلسه به 23 اسفند موکول شد که مجددا به دلیل بیماری رئیس شعبه رسیدگی این پرونده به تعویق افتاد.

کد مطلب 460659

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