وظیفه اداره کل نظارت ایجاد رابطه درست تولید و اکران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای اداره کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه ای معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد ظهر امروز سه شنبه 22 اسفند با حضور محمود اربابی، مدیر کل این اداره در ساختمان وزارت ارشاد و نمایندگان رسانه های گروهی برگزار شد.



اربابی ضمن تبریک سال نو گفت: "در زمینه تعداد آثار تولیدی در پنج سال گذشته برنامه ای طراحی شده که باید در طول سال تعدادی معین پروانه ساخت فیلم صادر شود. بر اساس این آمار در سال نخست این برنامه، 80 فیلم، در سال دوم 120 اثر و در سال سوم برای حدود 130 فیلم باید پروانه ساخت صادر می شد. البته در عمل هیچ وقت به این تعداد از تولیدات دست نیافتیم."



وی خاطر نشان کرد: "اولین اقدامی که تلاش کردیم در اداره نظارت و ارزشیابی انجام دهیم، تشکیل منظم جلسات بررسی صدور پروانه ساخت بود. به گونه ای که از 54 هفته سال، این شورا 46 هفته تشکیل جلسه داد و به همین خاطر تراکم متقاضیان صدور پروانه ساخت نداشتیم.



بر اساس قانون، شورای پروانه ساخت سه وظیفه اساسی دارد؛ نخست تشخیص این مسئله که مجموعه عوامل تولید یک فیلم - شامل تهیه کننده، کارگردان و فیلمنامه نویس - تا چه اندازه یک مجموعه حرفه ای محسوب می شوند. دوم اینکه چه مقدار از پروانه های ساخت که صادر می شود با سیاست کلی نظام فرهنگی کشور مناسب است و سوم، این شورا تا چه اندازه می تواند از تمرکز در یک بخش و گونه سینمایی پرهیز کند و تنوع در تولیدات اعمال شود."



این مدیر سینمایی کشور با اشاره به فعالیت های انجام شده توسط اداره کل نظارت و ارزشیابی طی امسال اظهار داشت: "در ابتدای سال 85 پیش بینی کرده بودیم در نقطه آغاز برای 100 فیلم پروانه ساخت صادر کنیم که از این تعداد 70 فیلم به مرحله تولید برسد. طی این مدت حدود 280 درخواست صدور پروانه ساخت داشتیم و 310 بار پرونده ها در شورا بررسی شد که نشان می دهد برخی از فیلم ها در چند جلسه بررسی شده اند. از این تعداد 99 پروانه ساخت صادر شد. از این میان فیلمبرداری 46 اثر در سال 85 به پایان رسید و آخرین پروانه ساخت سال 85 "آواز گنجشکها" به کارگردانی مجید مجیدی بود.



در این مجموعه هم شاهد حضور فیلمسازان جوان و با سابقه ای همچون بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و رضا میرکریمی بوده ایم. امید و تلاش برای تولید غیرقابل مقایسه با سال های گذشته بود که به نوعی بیانگر ایجاد فضایی مناسب و مطلوب برای ساخت فیلم و کارهای فرهنگی است."



اربابی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به مسایل و مشکلات موجود در اکران فیلم ها عنوان کرد: "در بحث اکران چهار مسیر عمده را پیگیری کردیم؛ نخست اینکه ارتباط مخاطبان با سینما برقرار شود. دیگر اینکه وضعیت اقتصاد سینما ترمیم شود. سوم تنوع در آثار اکران شده به وجود بیاید. چهارم اینکه فضای لازم برای نمایش عمومی فیلم های فرهنگی و هنری ایجاد شود. در بحث اکران تلاش بر ایجاد عدالت و دوری از حاکمیت رابطه بوده است.



آمارهای این بخش نشان می دهد در سال 85 آشتی خوبی میان مردم و سینماگران صورت گرفته است. در بحث تعداد مخاطبان شاهد رشد 20 درصدی نسبت به سال گذشته بودیم. در بحث اقتصادی هم شاهد رشد 40 درصدی افزایش درآمدها از نمایش عمومی فیلم ها بودیم که بالغ بر 10 میلیارد تومان فروش سالیانه است. 20 درصد این افزایش درآمد به خاطر افزایش بلیت و دلیل دیگر این رشد به خاطر افزایش مخاطبان بوده است."



وی در ادامه یادآور شد: "در سال جاری در دو زمینه فیلم های خارجی و ایرانی یکسان عمل کردیم. حدود 42 فیلم خارجی پروانه نمایش گرفتند. بخشی از آنها نیز مجال اکران یافتند. بازرسی نامحسوس از سینماها را به صورت مرتب انجام دادیم و حدود 35 سالن مورد بازسازی قرار گرفتند. برای ایجاد بازار مناسب فروش آثار ایرانی در خارج از کشور حدود 500 میلیون تومان هزینه انجام شده است. تلاش بر این است که از اکران هر فیلمی در هر تعداد سالن نمایش حمایت صورت گیرد تا فیلمها به درآمدزایی برسند. برنامه دیگری که در این خصوص برای سال آینده در نظر داریم، امکان عرضه همزمان نسخه دی وی دی های فیلمهای اکران به صورت همزمان است."



اربابی در خصوص ساخته شدن فیلم ضد ایرانی "300" گفت: "این نشان دهنده اهمیت و جایگاه سینمای ایران در دنیا است که در مرکز توجه قرار دارد و به این وسیله می خواهند از طریق فرهنگ به آن ضربه بزنند."