به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برنامه‌ریزی و توسعه صحیح منابع انسانی، پیشنهاد ویژه ایران تلنت در طرح بهاری است. پیشنهاد ویژه ایران تلنت، مخصوص شرکت‌های سایز متوسط طراحی شده است.

توسعه منابع انسانی؛ نیاز شرکت‌های سایز متوسط

ایران تلنت با بررسی بسیار دقیق نیازهای استخدامی شرکت‌های سایز متوسط ۲۰ تا ۲۰۰ نفره، به این نتیجه رسیده است که بزرگ‌ترین نیاز این شرکت‌ها برنامه‌ریزی صحیح و دقیق برای منابع انسانی به همراه استفاده از ابزارهای صحیح در راستای ایجاد برند ارزشمند کارفرمایی است.

در این راستا در طرح بهاره ایران تلنت قابلیتی ویژه در نظر گرفته شده که مشتریان می‌توانند در کنار خرید بسته‌های استخدام ایران‌تلنت با امکانات منحصر به فرد، از ابزارهای پیشرفته برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی ایران تلنت نیز استفاده کنند.

راه حلی جامع برای استخدام، توسعه و برنامه‌ریزی منابع انسانی

در این راه حل بهاری، علاوه بر بسته‌های ترکیبی استخدام ایران تلنت، غرفه نمایشگاه کار تلنت کوچ با هدف جذب بهترین استعدادهای دانشگاهی کشور و توسعه منابع انسانی با پتانسیل بالا و همچنین دسترسی به بانک جامع اطلاعات حقوق دستمزد ایران سلری به منظور برنامه‌ریزی نیروی انسانی و مدیریت توقعات و هزینه‌های سازمان در نظر گرفته شده است.

در کنار بهترین شرکت‌ها دیده شوید!

در دنیای رقابتی امروز، قرارگیری برندها در کنار یکدیگر و در کنار برندهای بزرگ مزیتی بی‌نظیر به شمار می‌رود. این مزیت در میان‌مدت به شکل‌گیری یک برند کارفرمایی باارزش منجر شده و نهایتاً، هزینه‌های سازمان را کاهش می‌دهد و بهترین نیروهای بازار را به سمت این برندها جذب می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح بهاری ایران تلنت، می‌توانید به صفحه این کمپین در وبسایت ایران تلنت مراجعه کنید یا با شماره تلفن ۰۲۱۲۲۷۷۷۷۰۴ تماس حاصل فرمائید.

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