نشست "زنان مسلمان در کانادا" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، نشست "زنان مسلمان در کانادا" که با همکاری مدیر اجرایی جامعه زنان مسلمان کانادا در سوریه برگزار می شود، به بررسی ادغام مهاجران مسلمان در جامعه کانادا و تبیین اینکه تعدد ادیان جزء مهمی از جوامع محسوب می شوند، می پردازد.

در این نشست ضمن بررسی وضعیت مسلمانانی که در کانادا زندگی می کنند، تغییرات و تحولاتی که پس از حادثه 11 سپتامبر به علت نگرش نادرست رسانه های غربی اتفاق افتاد و همچنین راهکارهای تحکیم و تثبیت معرفی اسلام مورد بررسی قرار می گیرند .

شرکت کنندگان در این نشست چگونگی پراکندگی مراکز اسلامی و مساجد کانادا و تلاش مسلمانان به منظور ارائه چهره حقیقی اسلام را نیز بررسی می کنند .

در این نشست شیخ احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه درباره نقش زنان مسلمان در سازندگی جامعه، ضرورت مشارکت مسلمانان در جوامعی که در آن زندگی می کنند و همچنین چهره زنان مسلمان در ارائه اسلام سخنرانی می کند.