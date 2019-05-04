غرق شدن پدر و دختر کرمانشاهی در رودخانه شالان ریجاب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا آمویی اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی از سوی پلیس مبنی بر یک مورد غرق شدگی در رودخانه شالان شهر ریجاب، مأموران انتظامی به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.
وی ادامه داد: با حضور پلیس در محل مشخص شد فردی که همراه با خانواده اش در حاشیه رودخانه حضور داشته به ناگاه متوجه وجود فردی در آب شده و برای نجات جان وی به سرعت وارد رودخانه میشود.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این فرد به علت جریان شدید آب و خروشان بودن رودخانه در معرض غرق شدن قرار گرفته و توسط دیگر شهروندان از آب بیرون کشیده میشود.
وی یادآوری کرد: با توجه به اینکه در حاشیه رودخانه هیچکدام از بستگان فرد غرق شده حضور نداشت، مأموران پلیس به سرعت تحقیق خود را برای یافتن مشخصات وی آغاز و در نزدیکیهای رودخانه به یک دستگاه خودروی سانتافه مشکوک برخورد میکند.
آمویی ادامه داد: در استعلام صورت گرفته مشخص شد خودرو متعلق به یک خانم بوده و در تماس با وی، عنوان میکند همسر ۵۷ و دختر ۲۷ سالهاش که پزشک نیز بودهاند با خودروی او به ریجاب رفته و به تماسهای گرفته شده نیز پاسخ ندادهاند.
وی گفت: با کسب این اطلاعات، احتمال غرق شدن آنها قوت گرفت تا اینکه صبح امروز (۱۴ اردیبهشت) جسد پدر خانواده کشف و توسط همسرش شناسایی شد.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از تلاشهای گروههای امدادی برای کشف جسد دختر این خانواده خبر داد و گفت: تحقیق پلیس نیز برای علت غرق شدن این ۲ نفر ادامه دارد.
وی در پایان به شهروندان توصیه کرد، در صورت آشنا نبودن به فنون شنا از حضور در آب رودخانهها بخصوص هنگام خروشان بودن خودداری کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخی نباشیم.
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