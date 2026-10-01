به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد که دادستانی کل این کشور دستور تحقیق درباره حادثه هواپیمای فلای دبی و ارتباط آن با هرگونه فعالیت تروریستی را صادر کرده است.

حکم دادستانی امارات در حالی صادر می شود که روز چهارشنبه ۸ مهرماه، پرواز شماره FZ۱۰۷۳ شرکت فلای‌دبی که از دبی عازم تل‌آویو بود، پس از وقوع یک حادثه امنیتی در کابین خلبان، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان سعودی شد.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی هم اعلام کرد که در حال پیگیری حادثه مربوط به پرواز فلای دبی از فرودگاه بین المللی دبی به تل آویو است و دادستان کل امارات دستور تشکیل یک تیم تخصصی را برای بررسی حادثه پرواز فلای دبی صادر کرده است.

این وزارتخانه تأکید کرد تحقیقات، شامل تمام جنبه‌های این حادثه، انگیزه‌های آن و میزان ارتباط آن با فعالیت یا هدف تروریستی می‌شود.

شرکت هواپیمایی فلای‌دبی با انتشار بیانیه‌ای از تعلیق پروازهای خود به مقصد سرزمین‌های اشغالی خبر داد و اعلام کرد که تعلیق پروازها در مسیرهای مرتبط با اسرائیل تا مشخص شدن علت حادثه اخیر ادامه خواهد داشت.