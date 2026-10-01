افتتاح ۱۱۲ پروژه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح پنجشنبه در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان سمنان، ۱۱۲ پروژه ارتباطات سیار و فناوری اطلاعات را به صورت متمرکز و نمادین افتتاح کرد.

همچنین در ادامه این برنامه، مراسم کلنگ‌زنی مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان سمنان برگزار شد؛ مرکزی که راه‌اندازی آن می‌تواند در ارتقای سطح خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان مؤثر باشد.

علیرضا نعیمی صدیق، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان، در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۱۲ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با اعتباری بالغ بر ۲.۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و بهبود سطح خدمت‌رسانی به مردم استان سمنان محسوب می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با بیان اینکه این طرح‌ها در راستای حفظ پایداری و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات ارتباطی اجرا شده‌اند، گفت: توسعه اینترنت پرسرعت، فیبر نوری، ارتباطات سیار و تقویت خدمات ارتباطی در مناطق شهری و روستایی از جمله اهداف اجرای این طرح‌ها است.

نعیمی صدیق همچنین درباره برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سمنان گفت: نشست با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله برنامه‌های ستار هاشمی در این سفر است.

وی با اشاره به افتتاح ۱۱۲ طرح ارتباطی و کلنگ‌زنی مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان سمنان، بیان کرد: دیدار با خانواده شهید باصری و پلاک‌کوبی جی‌نف در منزل این شهید گرانقدر که از شهدای جنگ رمضان محسوب می‌شوند، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان سمنان است.